Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM POLYPHARM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM POLYPHARM
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 57 Thanh Liệt
- Thanh Trì
- Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Hàng hot độc quyền trong thời kỳ thị trường khó khăn: EMOTHION hoạt chất mới thay thế Glutathione viên uống
Kênh Spa, Thẩm mỹ viện, Làm đẹp trên toàn quốc.
Mô tả chung về công việc:
- Tiếp nhận địa bàn , chăm sóc khách hàng
- Thúc đẩy giới thiệu các sản phẩm Kê đơn + Thầu tại các bệnh viện/ phòng khám , spa thẩm mĩ
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu : Nhanh nhẹn, chăm chỉ trung thực, Có sẵn kinh nghiệm là 1 lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM POLYPHARM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 7 - 9tr/tháng +% hoa hồng + thưởng ( thu nhập không giới hạn )
- Thời gian làm việc linh động
- được đào tạo bài bản trong ngành làm đẹp
- Tiếp cận nguồn hàng dược phẩm , làm đẹp có hoạt chất độc quyền tại việt nam
- Môi trường làm việc thoải mái, năng động, trẻ trung.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...)
- Nhiều khoản thưởng hấp dẫn: Thưởng KPI, Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng thâm niên...
- Tham gia các hoạt động, sự kiện của Công ty ( du lịch 1 năm 2 lần, hoạt động thể thao)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM POLYPHARM
