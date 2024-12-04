Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM POLYPHARM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM POLYPHARM
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM POLYPHARM

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM POLYPHARM

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 57 Thanh Liệt

- Thanh Trì

- Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Hàng hot độc quyền trong thời kỳ thị trường khó khăn: EMOTHION hoạt chất mới thay thế Glutathione viên uống
Kênh Spa, Thẩm mỹ viện, Làm đẹp trên toàn quốc.
Mô tả chung về công việc:
- Tiếp nhận địa bàn , chăm sóc khách hàng
- Thúc đẩy giới thiệu các sản phẩm Kê đơn + Thầu tại các bệnh viện/ phòng khám , spa thẩm mĩ

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu : Nhanh nhẹn, chăm chỉ trung thực, Có sẵn kinh nghiệm là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM POLYPHARM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7 - 9tr/tháng +% hoa hồng + thưởng ( thu nhập không giới hạn )
- Thời gian làm việc linh động
- được đào tạo bài bản trong ngành làm đẹp
- Tiếp cận nguồn hàng dược phẩm , làm đẹp có hoạt chất độc quyền tại việt nam
- Môi trường làm việc thoải mái, năng động, trẻ trung.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...)
- Nhiều khoản thưởng hấp dẫn: Thưởng KPI, Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng thâm niên...
- Tham gia các hoạt động, sự kiện của Công ty ( du lịch 1 năm 2 lần, hoạt động thể thao)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM POLYPHARM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM POLYPHARM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM POLYPHARM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 61 , Phố Đặng Xuân Bảng, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

