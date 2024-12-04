Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM POLYPHARM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 57 Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Hàng hot độc quyền trong thời kỳ thị trường khó khăn: EMOTHION hoạt chất mới thay thế Glutathione viên uống

Kênh Spa, Thẩm mỹ viện, Làm đẹp trên toàn quốc.

Mô tả chung về công việc:

- Tiếp nhận địa bàn , chăm sóc khách hàng

- Thúc đẩy giới thiệu các sản phẩm Kê đơn + Thầu tại các bệnh viện/ phòng khám , spa thẩm mĩ

Yêu cầu : Nhanh nhẹn, chăm chỉ trung thực, Có sẵn kinh nghiệm là 1 lợi thế.

Lương cứng 7 - 9tr/tháng +% hoa hồng + thưởng ( thu nhập không giới hạn )

- Thời gian làm việc linh động

- được đào tạo bài bản trong ngành làm đẹp

- Tiếp cận nguồn hàng dược phẩm , làm đẹp có hoạt chất độc quyền tại việt nam

- Môi trường làm việc thoải mái, năng động, trẻ trung.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...)

- Nhiều khoản thưởng hấp dẫn: Thưởng KPI, Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng thâm niên...

- Tham gia các hoạt động, sự kiện của Công ty ( du lịch 1 năm 2 lần, hoạt động thể thao)

