Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
- Hà Nội: Số 2 Liền kề 9, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 8 - 22 Triệu
Liên hệ các đối tác phân phối sản phẩm (doanh nghiệp, công ty, nhà thuốc, chuỗi siêu thị, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm sức khỏe & sắc đẹp...) tư vấn dòng sản phẩm Meiji Pharma từ Nhật Bản.
Gặp gỡ khách hàng, trao đổi chính sách, quyền lợi hợp tác, thông tin sản phẩm.
Hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng.
Với Mức Lương 8 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có laptop cá nhân
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng
Trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng 8-12 triệu + % hoa hồng
Xét thưởng dựa vào năng lực và kết quả công việc
Chế độ phúc lợi và đãi ngộ từ Công ty: quà sinh nhật, các dịp lễ 8/3, 20/10, Trung thu....)
Nghỉ lễ tết, du lịch hàng năm
Tham gia BHXN, BHYT... theo quy định
Được đào tạo kiến thức ngành Dược và các thành phần chăm sóc sức khỏe
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
