Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 22 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Mức lương
8 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 Liền kề 9, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 8 - 22 Triệu

Liên hệ các đối tác phân phối sản phẩm (doanh nghiệp, công ty, nhà thuốc, chuỗi siêu thị, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm sức khỏe & sắc đẹp...) tư vấn dòng sản phẩm Meiji Pharma từ Nhật Bản. Gặp gỡ khách hàng, trao đổi chính sách, quyền lợi hợp tác, thông tin sản phẩm. Hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng.
Liên hệ các đối tác phân phối sản phẩm (doanh nghiệp, công ty, nhà thuốc, chuỗi siêu thị, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm sức khỏe & sắc đẹp...) tư vấn dòng sản phẩm Meiji Pharma từ Nhật Bản.
Gặp gỡ khách hàng, trao đổi chính sách, quyền lợi hợp tác, thông tin sản phẩm.
Hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng.

Với Mức Lương 8 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm Có laptop cá nhân Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng Trách nhiệm trong công việc.
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có laptop cá nhân
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng
Trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 8-12 triệu + % hoa hồng Xét thưởng dựa vào năng lực và kết quả công việc Chế độ phúc lợi và đãi ngộ từ Công ty: quà sinh nhật, các dịp lễ 8/3, 20/10, Trung thu....) Nghỉ lễ tết, du lịch hàng năm Tham gia BHXN, BHYT... theo quy định Được đào tạo kiến thức ngành Dược và các thành phần chăm sóc sức khỏe
Thu nhập: Lương cứng 8-12 triệu + % hoa hồng
Xét thưởng dựa vào năng lực và kết quả công việc
Chế độ phúc lợi và đãi ngộ từ Công ty: quà sinh nhật, các dịp lễ 8/3, 20/10, Trung thu....)
Nghỉ lễ tết, du lịch hàng năm
Tham gia BHXN, BHYT... theo quy định
Được đào tạo kiến thức ngành Dược và các thành phần chăm sóc sức khỏe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: LK9-2, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nộihr

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

