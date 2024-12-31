Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Tân Đức Minh làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Dược Phẩm Tân Đức Minh
Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Tân Đức Minh

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An:

- |||

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Lập kế hoạch viếng thăm, chăm sóc và xử lí các vấn đề phát sinh cho khách hàng phụ trách.
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng.
Ghi nhận các đánh giá, nhận xét và góp ý của khách hàng và báo cáo về công ty.
Hỗ trợ bộ phận marketing tiến hành các hoạt động quảng bá thương hiệu, chương trình khuyến mãi, ưu đãi đến khách hàng tại điểm bán.
Lập các báo cáo sales hàng tháng và chịu trách nhiệm trên doanh số bán hàng của địa bàn được giao.
Tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn của công ty.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: Ƭuổi từ 24-30.
Ngoại hình khá (Cả nɑm và nữ). Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên
Có phương tiện đi lại
Ƥhát triển thị trường, xây dựng hệ thống ρhân phối cho sản phẩm về dược phẩm củɑ Công ty

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Tân Đức Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng lương và thưởng doanh số theo tháng hoặc quý ...
Thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương. Hưởng chế độ BHXH từ ngày đầu tiên đi làm (bao gồm thời gian thử việc).
Hưởng bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn theo chế độ riêng của công ty.
Được tham gia các khóa đào tạo: kĩ năng bán hàng, kĩ năng thuyết trình, excel, tiếng anh, kĩ năng lãnh đạo, quản lí khách hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Tân Đức Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dược Phẩm Tân Đức Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 10/266 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

