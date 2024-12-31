Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - |||

Mô Tả Công Việc

Lập kế hoạch viếng thăm, chăm sóc và xử lí các vấn đề phát sinh cho khách hàng phụ trách.

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng.

Ghi nhận các đánh giá, nhận xét và góp ý của khách hàng và báo cáo về công ty.

Hỗ trợ bộ phận marketing tiến hành các hoạt động quảng bá thương hiệu, chương trình khuyến mãi, ưu đãi đến khách hàng tại điểm bán.

Lập các báo cáo sales hàng tháng và chịu trách nhiệm trên doanh số bán hàng của địa bàn được giao.

Tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu: Ƭuổi từ 24-30.

Ngoại hình khá (Cả nɑm và nữ). Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên

Có phương tiện đi lại

Ƥhát triển thị trường, xây dựng hệ thống ρhân phối cho sản phẩm về dược phẩm củɑ Công ty

Quyền Lợi Được Hưởng

Hưởng lương và thưởng doanh số theo tháng hoặc quý ...

Thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương. Hưởng chế độ BHXH từ ngày đầu tiên đi làm (bao gồm thời gian thử việc).

Hưởng bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn theo chế độ riêng của công ty.

Được tham gia các khóa đào tạo: kĩ năng bán hàng, kĩ năng thuyết trình, excel, tiếng anh, kĩ năng lãnh đạo, quản lí khách hàng

Cách Thức Ứng Tuyển

