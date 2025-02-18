Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH MEDITRON VIỆT NAM làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH MEDITRON VIỆT NAM làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MEDITRON VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY TNHH MEDITRON VIỆT NAM

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH MEDITRON VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Bình:

- Tầng 6, 130 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý và phát triển địa bàn:
- Triển khai chương trình bán hàng tới phòng mạch/ bệnh viện.
- Tìm và phát triển khách hàng
- Lập kế hoạch thực hiện.
• Phối hợp với bộ phận khác có liên quan:
- Phối hợp với bộ phận marketing.
• Làm việc với Quản lý kinh doanh:
- Đề xuất các chương trình thăm viếng, chăm sóc khách hàng.
- Báo cáo công việc hàng tuần.
• Hoạt động khác:
- Tham gia sự kiện, hội nghị, các hội thảo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ từ trung cấp trở lên (Có liên quan đến Y tế).
• Năng động, nhiệt tình, kiên trì với công việc
• Chịu được áp lực công việc, yêu thích công việc kinh doanh.
• Có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MEDITRON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương 15 triệu trở lên
• BHYT, BHXH, BHTN, bảo hiểm sức khỏe PVI.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDITRON VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MEDITRON VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MEDITRON VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, 130 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

