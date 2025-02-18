Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH MEDITRON VIỆT NAM làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Bình: - Tầng 6, 130 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý và phát triển địa bàn:

- Triển khai chương trình bán hàng tới phòng mạch/ bệnh viện.

- Tìm và phát triển khách hàng

- Lập kế hoạch thực hiện.

• Phối hợp với bộ phận khác có liên quan:

- Phối hợp với bộ phận marketing.

• Làm việc với Quản lý kinh doanh:

- Đề xuất các chương trình thăm viếng, chăm sóc khách hàng.

- Báo cáo công việc hàng tuần.

• Hoạt động khác:

- Tham gia sự kiện, hội nghị, các hội thảo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ từ trung cấp trở lên (Có liên quan đến Y tế).

• Năng động, nhiệt tình, kiên trì với công việc

• Chịu được áp lực công việc, yêu thích công việc kinh doanh.

• Có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MEDITRON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương 15 triệu trở lên

• BHYT, BHXH, BHTN, bảo hiểm sức khỏe PVI.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDITRON VIỆT NAM

