Tuyển Trợ giảng Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

• Giảng dạy và tư vấn cho sinh viên

• Phát triển chương trình giảng dạy một cách hấp dẫn nhất

• Đánh giá và cung cấp phản hồi cho sinh viên

• Thực hiện hướng dẫn các bài kiểm tra, dự án cuối kỳ

• Góp phần vào các công việc hành chính và ngoại khóa khi cần thiết

• Cố vấn cho sinh viên về con đường sự nghiệp và xây dựng kết nối với ngành công nghiệp sáng tạo

• Hợp tác với đồng nghiệp

• Tham gia vào các hoạt động học thuật và các cam kết không đạo nhái các sản phẩm sáng tạo