Tuyển Trợ giảng Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng
- Đà Nẵng: 658 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận
• Giảng dạy và tư vấn cho sinh viên
• Phát triển chương trình giảng dạy một cách hấp dẫn nhất
• Đánh giá và cung cấp phản hồi cho sinh viên
• Thực hiện hướng dẫn các bài kiểm tra, dự án cuối kỳ
• Góp phần vào các công việc hành chính và ngoại khóa khi cần thiết
• Cố vấn cho sinh viên về con đường sự nghiệp và xây dựng kết nối với ngành công nghiệp sáng tạo
• Hợp tác với đồng nghiệp
• Tham gia vào các hoạt động học thuật và các cam kết không đạo nhái các sản phẩm sáng tạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm chuyên môn/kiến thức chuyên ngành
• Kỹ năng/chứng chỉ giảng dạy
• Thành thạo kỹ thuật trong thực hành và phần mềm thiết kế
• Tư duy phản biện/sáng tạo
• Kỹ năng tổ chức
Tại Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI