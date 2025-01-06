Tuyển Trợ giảng Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Trợ giảng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 658 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Giảng dạy và tư vấn cho sinh viên
• Phát triển chương trình giảng dạy một cách hấp dẫn nhất
• Đánh giá và cung cấp phản hồi cho sinh viên
• Thực hiện hướng dẫn các bài kiểm tra, dự án cuối kỳ
• Góp phần vào các công việc hành chính và ngoại khóa khi cần thiết
• Cố vấn cho sinh viên về con đường sự nghiệp và xây dựng kết nối với ngành công nghiệp sáng tạo
• Hợp tác với đồng nghiệp
• Tham gia vào các hoạt động học thuật và các cam kết không đạo nhái các sản phẩm sáng tạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có bằng Thạc sĩ/Tiến sĩ liên quan trong lĩnh vực Thiết kế Đồ họa, Truyền thông Thị giác, Nghệ thuật Nghe nhìn
• Có kinh nghiệm chuyên môn/kiến thức chuyên ngành
• Kỹ năng/chứng chỉ giảng dạy
• Thành thạo kỹ thuật trong thực hành và phần mềm thiết kế
• Tư duy phản biện/sáng tạo
• Kỹ năng tổ chức

Tại Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng

Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KĐT FPT City, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

