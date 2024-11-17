Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty TNHH Tân Quang Minh Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Tân Quang Minh Sài Gòn
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công ty TNHH Tân Quang Minh Sài Gòn

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thay mặt Giám đốc kinh doanh theo dõi quá trình vận hàng kinh doanh trong khu vực được phân công.
Theo sát kế hoạch từng tháng, từng quý, từng năm để kịp thời đôn thúc, hỗ trợ nhân viên kinh doanh, các bộ phận hỗ trợ kinh doanh/Kế toán bán hàng.
Chủ động giải quyết quyết vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và kết quả kinh doanh
Lập các báo cáo hàng tuần, quý, tháng năm hoặc đột xuất phục vụ cho việc theo dõi vận hành trong khu vực phụ trách.
Các công việc phát sinh khác liên quan vị trí làm việc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, ngoại hình sáng (từ 1.60m trở lên).
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học các ngành Kinh doanh, Kinh tế.
Kinh nghiệm: từ 05 năm trở lên ở các vị trí liên quan kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở các vị trí Trưởng nhóm kinh doanh, Giám sát kinh doanh, Nhân viên kinh doanh, điều phối kinh doanh....
Năng động, mạnh dạn làm việc
Có khả năng đi công tác Miền Tây (7-10 ngày/tháng chia làm 2-3 đợt)

Tại Công ty TNHH Tân Quang Minh Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận trong khoản: 15.000.000 - 20.000.000 đ + thưởng hiệu quả khu vực + Công tác phí.
Thưởng đột xuất khi công việc có phát triển tốt, vượt bậc.
Các phúc lợi chung: thưởng lễ 500.000 - 1.000.000 đ/ 1 dịp lễ, sinh nhật 2.000.000đ, thưởng tết, tháng 13....
Được du lịch trong và ngoài nước ít nhất 01 lần/năm.
Xét tăng lương theo hiệu quả làm việc hoặc định kỳ 1 lần/năm.
Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tân Quang Minh Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tân Quang Minh Sài Gòn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 32 Cao Triều Phát, Phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM

