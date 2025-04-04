Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Kinh doanh Lập nghiệp Quốc gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Tư vấn Kinh doanh Lập nghiệp Quốc gia
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Kinh doanh Lập nghiệp Quốc gia

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 808/5/1/48 quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lên kế hoạch hỗ trợ Phòng Kinh doanh.
Đảm bảo các chính sách của công ty được phổ biến và tuân thủ theo quy định.
Phối hợp chặt chẽ với bộ phận nhân sự để lãnh đạo nhân viên.
Sắp xếp lịch làm việc của quản lý cấp cao, giám đốc chuyên môn.
Hoàn thành các nhiệm vụ do tổng giám đốc giao một cách chính xác và hiệu quả.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp các trường chuyên quản trị kinh doanh hoặc những chuyên ngành liên quan.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc;
Độ tuổi 23 – 30.
Có ngoại hình, giao tiếp tốt.
Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén;
Khả năng lập kế hoạch và sắp xếp, tổ chức công việc tốt.

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Kinh doanh Lập nghiệp Quốc gia Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.
Được cung cấp trang thiết bị làm việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện.
Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Kinh doanh Lập nghiệp Quốc gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tư vấn Kinh doanh Lập nghiệp Quốc gia

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 441D Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

