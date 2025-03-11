Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

• Tham gia các cuộc họp, nắm bắt, ghi chép chỉ đạo từ Chủ tịch, BGĐ

• Tiếp nhận và triển khai các chỉ đạo của Chủ tịch, BGĐ xuống các phòng ban;

• Theo dõi, giám sát, nhắc việc, đốc thúc và phối hợp cùng các phòng ban triển khai công việc theo chỉ đạo của Chủ tịch, BGĐ

• Tổ chức nghiệm thu kết quả công việc

• Đề xuất các hình thức khen thưởng, các biện pháp xử lý kỷ luật những trường hợp hoàn thành hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo công việc phải được triển khai theo kế hoạch và chỉ đạo

• Tiếp nhận, phân tích, tổng hợp thông tin, kiểm tra độ chính xác của các báo cáo trước khi gửi cho Chủ tịch, BGĐ;

• Lên kế hoạch và tổ chức các cuộc họp, hội nghị;

• Lập báo cáo kết quả cho Chủ tịch, BGĐ theo yêu cầu;

• Hỗ trợ Chủ tịch, BGĐ trong công tác đối ngoại của công ty.

• Các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tịch, BGĐ.

Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 Thứ 2 - Sáng Thứ 7