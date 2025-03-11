Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Công Ty TNHH PNK
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
Công Ty TNHH PNK

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công Ty TNHH PNK

Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 14 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

• Tham gia các cuộc họp, nắm bắt, ghi chép chỉ đạo từ Chủ tịch, BGĐ
• Tiếp nhận và triển khai các chỉ đạo của Chủ tịch, BGĐ xuống các phòng ban;
• Theo dõi, giám sát, nhắc việc, đốc thúc và phối hợp cùng các phòng ban triển khai công việc theo chỉ đạo của Chủ tịch, BGĐ
• Tổ chức nghiệm thu kết quả công việc
• Đề xuất các hình thức khen thưởng, các biện pháp xử lý kỷ luật những trường hợp hoàn thành hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo công việc phải được triển khai theo kế hoạch và chỉ đạo
• Tiếp nhận, phân tích, tổng hợp thông tin, kiểm tra độ chính xác của các báo cáo trước khi gửi cho Chủ tịch, BGĐ;
• Lên kế hoạch và tổ chức các cuộc họp, hội nghị;
• Lập báo cáo kết quả cho Chủ tịch, BGĐ theo yêu cầu;
• Hỗ trợ Chủ tịch, BGĐ trong công tác đối ngoại của công ty.
• Các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tịch, BGĐ.
Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 Thứ 2 - Sáng Thứ 7

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH PNK Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH PNK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH PNK

Công Ty TNHH PNK

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 14, Phố Kim Đồng, Giáp Bát,, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

