Tuyển Trợ lý giám đốc HỘ KINH DOANH KAIA BEAUTY CENTER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bình quân từ 15.000.000đ (Thoả thuận theo năng lực). Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, cởi mở, có nhiều cơ hội phát triển. Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty. Hỗ trợ về kinh phí đi công tác., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận, truyền đạt yêu cầu của sếp đến các phòng ban và nhân sự. Báo cáo kết quả công việc của các phòng ban và nhân sự lại cho Giám đốc.

Hỗ trợ các công tác đối nội, truyền tải thông tin đến các lãnh đạo phòng ban

Hỗ trợ các công việc đối ngoại như: Tiếp cơ quan chức năng, Tiếp đón đối tác tại sân bay, đặt phòng khách sạn, đặt hoa.

Đi công tác HCM dài ngày (đối với Trợ lý làm việc tại Hà Nội).

Nhắc công việc cho Giám đốc, chủ động báo cáo tiến độ cho Giám Đốc.

Ghi chép và nhớ những thông tin dự án khi đi gặp đối tác.

Soạn thảo văn bản, công văn theo yêu cầu của Giám đốc.

Thực hiện các công việc khác khi được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

25 - 35 tuổi

Có kinh nghiệm trong thương thảo hợp đồng, và có kỹ năng đàm phán tốt.

Ngoại hình sáng.

Có kinh nghiệm 2 năm trong ngành thẩm mỹ, làm đẹp.

Có tư duy hệ thống. Biết lập kế hoạch, kiểm soát và quản lý công việc.

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

Tác phong nhanh nhẹn, Không ngại đi công tác HCM (đối với Trợ lý làm việc tại Hà Nội)

Trợ lý làm việc tại HN, am hiểu chung về đia phương.

Tại HỘ KINH DOANH KAIA BEAUTY CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: Trên 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH KAIA BEAUTY CENTER

