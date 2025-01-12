Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH VIETFAS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ tổng giám đốc quản lý công việc hàng ngày, đảm bảo hoạt động của spa diễn ra hiệu quả.

- Điều phối giao tiếp giữa các bộ phận để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

- Hỗ trợ xử lý phản hồi và khiếu nại của khách hàng, đảm bảo chất lượng dịch vụ cao.

- Hỗ trợ lập và thực hiện các kế hoạch và mục tiêu vận hành.

- Giám sát bảo trì và quản lý các cơ sở của spa.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tiếng Trung (cả viết và nói).

- Có kinh nghiệm làm việc trong các cơ sở lớn, đặc biệt là trong ngành spa hoặc khách sạn là một lợi thế.

- Kỹ năng giao tiếp, điều phối và làm việc nhóm tốt.

- Tinh thần phục vụ khách hàng và kỹ năng quản lý khách hàng xuất sắc.

- Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý nhiều công việc cùng lúc.

Tại CÔNG TY TNHH VIETFAS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương và phúc lợi cạnh tranh.

- BHXH, Các chính sách theo quy định nhà nước.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và đào tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETFAS

