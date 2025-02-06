Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ TOFAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ TOFAS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ TOFAS VIỆT NAM

Trợ lý giám đốc

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Hỗ trợ Quản lý Hoạt động Khu vực
Hỗ trợ Giám đốc Khu vực trong việc lập kế hoạch và thực thi các chiến lược hoạt động.
Giám sát và phối hợp triển khai các chương trình trọng điểm, bao gồm TOFAS Math, TOFAS Lập trình và Sprix Learning tại khu vực phía Bắc.
Làm việc chặt chẽ với trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh để đảm bảo hoạt động tại Hà Nội được triển khai trơn tru.
2. Phát triển Kinh doanh & Mạng lưới Đối tác
Hỗ trợ phát triển kế hoạch kinh doanh nhằm mở rộng phân phối các sản phẩm giáo dục của TOFAS tại khu vực phía Bắc.
Phối hợp xây dựng và duy trì quan hệ đối tác chiến lược với trường học, tổ chức giáo dục và đối tác doanh nghiệp.
Phối hợp tổ chức các sự kiện kết nối, tài trợ và hoạt động cộng đồng để nâng cao thương hiệu.
3. Giám sát Hiệu suất & Quản lý KPI
Làm việc với Giám đốc Khu vực để thiết lập và giám sát, báo cáo các chỉ số hiệu suất chính (KPIs).
4. Hỗ trợ Bán hàng & Tiếp thị
Hỗ trợ triển khai kế hoạch bán hàng và tiếp thị, chuẩn bị tài liệu marketing, bài thuyết trình và nội dung bán hàng cho đối tác.
5. Điều phối & Giao tiếp
Làm cầu nối giữa chi nhánh Hà Nội, trụ sở chính và các đối tác bên ngoài.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân trong lĩnh vực Quản trị Kinh doanh, Marketing, Quản lý hoặc các lĩnh vực liên quan.
Kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, quản lý dự án hoặc vận hành.
Tư duy linh hoạt, bền bỉ, kỹ năng giải quyết vấn đề vượt trội trong môi trường năng động.
Khả năng đa nhiệm và quản lý công việc hiệu quả.
Giao tiếp tốt tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ TOFAS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo, với cơ hội phát triển.
Được tham gia Bảo hiểm xã hội và nghỉ lễ theo quy định nhà nước.
Team Bulding cùng công ty.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ TOFAS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ TOFAS VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: St. Moritz, 1014 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

