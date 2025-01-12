Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Sắp xếp lịch trình công việc cho Tổng giám đốc, lên kế hoạch các cuộc họp, hội nghị.

Trả lời điện thoại, tin nhắn cho các bên liên quan, xử lý email và các thư quan trọng gửi đến.

Quản lý những tài liệu điện tử và giấy tờ, văn bản được bàn giao.

Tiếp nhận, review hồ sơ, tài liệu từ các phòng/ bộ phận, các bên có liên quan và trình giám đốc phê duyệt

Ghi chép các biên bản làm việc, biên bản họp, ghi nhận và tổng hợp nội dung

Theo dõi các số liệu báo cáo tài chính, hỗ trợ giám đốc lấy và phân tích số liệu khi có yêu cầu

Đại diện giám đốc tham gia đón tiếp khách hàng, tổ chức các sự kiện trong công ty/ doanh nghiệp.

Tiếp nhận thông tin, triển khai, truyền thông các chỉ đạo từ cấp trên xuống các phòng ban và giám sát , hỗ trợ thực hiện.

Theo dõi tiến độ thực hiện công việc của toàn bộ các phòng ban trong công ty, đảm bảo toàn bộ các phòng ban vận hành theo đúng theo quy trình, yêu cầu công việc được đề ra.

Làm các công việc khác theo sự chỉ chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi ứng viên: Từ 24 đến 30.

Tốt nghiệp trình độ Đại học các ngành Quản lý Nhân sự, Quản trị Kinh doanh , Luật, Kinh tế, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Hiểu biết rộng về các lĩnh vực khác như Marketing, PR, Truyền thông nội bộ, ... là một lợi thế.

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí trợ lý giám đốc hoặc các vị trí quản lý tương tự.

Thành thạo tin học văn phòng và những phần mềm quản lý dữ liệu doanh nghiệp mới.

Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thuyết trình tự tin.

Giải quyết vấn đề nhanh chóng, linh hoạt và chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 8-12 triệu đồng + thưởng

Chế độ BHXH theo quy định của nhà nước

Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí leader team, quản lý,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH

