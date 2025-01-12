Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/02/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH

Trợ lý giám đốc

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Sắp xếp lịch trình công việc cho Tổng giám đốc, lên kế hoạch các cuộc họp, hội nghị.
Trả lời điện thoại, tin nhắn cho các bên liên quan, xử lý email và các thư quan trọng gửi đến.
Quản lý những tài liệu điện tử và giấy tờ, văn bản được bàn giao.
Tiếp nhận, review hồ sơ, tài liệu từ các phòng/ bộ phận, các bên có liên quan và trình giám đốc phê duyệt
Ghi chép các biên bản làm việc, biên bản họp, ghi nhận và tổng hợp nội dung
Theo dõi các số liệu báo cáo tài chính, hỗ trợ giám đốc lấy và phân tích số liệu khi có yêu cầu
Đại diện giám đốc tham gia đón tiếp khách hàng, tổ chức các sự kiện trong công ty/ doanh nghiệp.
Tiếp nhận thông tin, triển khai, truyền thông các chỉ đạo từ cấp trên xuống các phòng ban và giám sát , hỗ trợ thực hiện.
Theo dõi tiến độ thực hiện công việc của toàn bộ các phòng ban trong công ty, đảm bảo toàn bộ các phòng ban vận hành theo đúng theo quy trình, yêu cầu công việc được đề ra.
Làm các công việc khác theo sự chỉ chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi ứng viên: Từ 24 đến 30.
Tốt nghiệp trình độ Đại học các ngành Quản lý Nhân sự, Quản trị Kinh doanh , Luật, Kinh tế, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Hiểu biết rộng về các lĩnh vực khác như Marketing, PR, Truyền thông nội bộ, ... là một lợi thế.
Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí trợ lý giám đốc hoặc các vị trí quản lý tương tự.
Thành thạo tin học văn phòng và những phần mềm quản lý dữ liệu doanh nghiệp mới.
Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thuyết trình tự tin.
Giải quyết vấn đề nhanh chóng, linh hoạt và chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 8-12 triệu đồng + thưởng
Chế độ BHXH theo quy định của nhà nước
Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí leader team, quản lý,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 7 ngõ 158 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-giam-doc-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job278433
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Hạn nộp: 28/09/2025
Quảng Ngãi Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Hạn nộp: 17/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Thái Bình Bình Dương Hà Nội Quảng Ninh Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Hạn nộp: 28/09/2025
Quảng Ngãi Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH DVS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH DVS Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Tập đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn BRG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu HBR Holdings
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc LUX CRUISES GROUP CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận LUX CRUISES GROUP CO., LTD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIWIN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media
Trên 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ChungAuto Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ChungAuto Việt Nam
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông SEFA Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Truyền thông SEFA Media
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn Ban Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn Ban Mai
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần Bông Sen làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Bông Sen
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty CP Phát triển và chuyển giao công nghệ Kinh Bắc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty CP Phát triển và chuyển giao công nghệ Kinh Bắc
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH CHIGIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CHIGIN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty CPCN HTECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CPCN HTECOM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - TPBANK Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - TPBANK Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH dịch vụ sàn TMĐT July Asia làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH dịch vụ sàn TMĐT July Asia
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty cổ phần U2 Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần U2 Holdings
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Zhongrun Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Zhongrun Việt Nam
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CEO VIỆT NAM GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CEO VIỆT NAM GLOBAL
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm