Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG DANB làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà R6, Royal City, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Trợ lý giám đốc

Follow, sắp xếp lịch trình, nhắc nhở Giám đốc lịch trình làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và báo cáo kết quả làm việc các bộ phận hàng ngày, hàng tuần cho Giám đốc

Phụ trách các sự kiện, cuộc họp của Giám đốc và công ty

Chuẩn bị tài liệu, thu thập dữ liệu cần thiết theo yêu cầu của Giám đốc

Phụ trách làm việc cùng các bộ phận/phòng ban

Hỗ trợ giám sát hoạt động vận hành, kinh doanh

Các công việc khác theo yêu cầu từ Giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

Nữ, tuổi từ 25 – 32, tốt nghiệp Đại học

Có từ 1 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương

Kỹ năng giao tiếp tốt

Có thể sử dụng, giao tiếp Tiếng Anh thành thạo trong công việc

Có khả năng quản lý khối lượng công việc lớn, có kỹ năng tổ chức, sắp xếp khoa học.

Có khả năng phân tích, xử lý tình huống, chăm chỉ, cầu tiến

Trung thực, nhanh nhẹn, chịu áp lực cao, hoàn thiện đúng deadline trong công việc.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG DANB Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH, BHYT, BHTN...theo quy định Công ty và luật Bảo hiểm quy định

Ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, lương thưởng tháng 13, party cuối năm, team building... và đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo nội quy Công ty

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, thân thiện

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực và định hướng của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG DANB

