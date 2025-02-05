Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG DANB làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG DANB làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG DANB
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG DANB

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG DANB

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà R6, Royal City, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Follow, sắp xếp lịch trình, nhắc nhở Giám đốc lịch trình làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và báo cáo kết quả làm việc các bộ phận hàng ngày, hàng tuần cho Giám đốc
Phụ trách các sự kiện, cuộc họp của Giám đốc và công ty
Chuẩn bị tài liệu, thu thập dữ liệu cần thiết theo yêu cầu của Giám đốc
Phụ trách làm việc cùng các bộ phận/phòng ban
Hỗ trợ giám sát hoạt động vận hành, kinh doanh
Các công việc khác theo yêu cầu từ Giám đốc

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi từ 25 – 32, tốt nghiệp Đại học
Có từ 1 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương
Kỹ năng giao tiếp tốt
Có thể sử dụng, giao tiếp Tiếng Anh thành thạo trong công việc
Có khả năng quản lý khối lượng công việc lớn, có kỹ năng tổ chức, sắp xếp khoa học.
Có khả năng phân tích, xử lý tình huống, chăm chỉ, cầu tiến
Trung thực, nhanh nhẹn, chịu áp lực cao, hoàn thiện đúng deadline trong công việc.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG DANB Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH, BHYT, BHTN...theo quy định Công ty và luật Bảo hiểm quy định
Ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, lương thưởng tháng 13, party cuối năm, team building... và đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo nội quy Công ty
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, thân thiện
Có cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực và định hướng của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG DANB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG DANB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG DANB

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Căn G7, nhà vườn Pandora, 53 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

