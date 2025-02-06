Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NƯỚC GENERAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Bạn sẽ làm việc trực tiếp với CEO và các bộ phận, chịu trách nhiệm điều phối thông tin, xử lý các công việc hành chính văn phòng, các công việc được giám đốc giao. Bạn sẽ có cơ hội học hỏi phát triển toàn diện các kỹ năng và cơ hội phát triển lên các vị trí chuyên môn cao hơn.

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:

Hành chính - văn phòng:

Tìm kiếm nhà cung cấp, thực hiện mua sắm vật tư thiết bị văn phòng, tiến hành thanh toán.

Quản lý quỹ thu chi tiền mặt, đảm bảo dòng tiền được kiểm soát chặt chẽ.

Điều phối hàng hóa xuất - nhập kho, đảm bảo hàng hóa đến đúng đối tác, khách hàng theo yêu cầu.

2. Phát triển đối tác - thị trường:

Sắp xếp, lên lịch làm việc với đối tác, khách hàng.

Trực tiếp liên hệ, phối hợp và hỗ trợ CEO trong các cuộc họp, ghi nhận và theo dõi tiến độ sau họp.

Thực hiện các công việc Sales Admin: soạn thảo hợp đồng, quản lý tài liệu, hỗ trợ chăm sóc đối tác và khách hàng VIP.

3. Sales & Chăm sóc khách hàng:

Tư vấn cho khách hàng về các giải pháp sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Giải quyết các vấn đề phát sinh, thắc mắc của khách hàng, đảm bảo dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp.

4. Các công việc khác:

Hỗ trợ các công việc phát sinh theo yêu cầu của CEO.

Báo cáo định kỳ và đề xuất các giải pháp tối ưu hóa công việc.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương (Được đào tạo từ đầu)

Kỹ năng tin học văn phòng tốt (Word, Excel, PowerPoint)

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, khả năng thuyết trình

Có khả năng làm việc độc lập, cẩn thận, tỉ mỉ, linh hoạt

Có tư duy dịch vụ khách hàng tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt và có trách nhiệm cao trong công việc

Sử dụng Tiếng Anh thành thạo trong công việc. Biết thêm tiếng Trung là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NƯỚC GENERAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 13.000.000 - 15.000.000 VND/tháng (tùy năng lực)

Lương cứng

/tháng (tùy năng lực)

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe, điện thoại

Cơ chế thưởng tháng thứ 13 và thưởng cuối năm

Thời gian làm việc: 9h00 - 18h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần

Được đóng BHYT, BHXH, BHTN theo lương cứng theo đúng quy định của nhà nước

Hưởng 12 ngày phép/năm

Du lịch nghỉ mát hàng năm, Happy Friday, Party kết nối các thành viên trong team

Được sử dụng sản phẩm/dịch vụ công ty với chính sách ưu đãi

Làm việc trong môi trường startup trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội mới

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NƯỚC GENERAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin