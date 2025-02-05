Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BIG TREE làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BIG TREE
Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 122
- 124 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Chịu trách nhiệm khai báo hải quan hàng hóa nhập khẩu và các vấn đề liên quan trong nước
Chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề liên quan đến công việc kế toán và xử lý các công việc liên quan khác
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của Giám đốc
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trên 2 năm kinh nghiệm
Thông thạo tiếng Trung
Thành thạo máy tính văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BIG TREE Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc 8 tiếng 1 ngày
Nghỉ lễ theo quy định nhà nước
Lương trên 15 triệu (thỏa thuận theo năng lực)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BIG TREE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
