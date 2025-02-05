Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BIG TREE làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 122 - 124 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Chịu trách nhiệm khai báo hải quan hàng hóa nhập khẩu và các vấn đề liên quan trong nước

Chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề liên quan đến công việc kế toán và xử lý các công việc liên quan khác

Các công việc liên quan khác theo sự phân công của Giám đốc

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 2 năm kinh nghiệm

Thông thạo tiếng Trung

Thành thạo máy tính văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BIG TREE Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc 8 tiếng 1 ngày

Nghỉ lễ theo quy định nhà nước

Lương trên 15 triệu (thỏa thuận theo năng lực)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BIG TREE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.