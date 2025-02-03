Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc điều hành, quản lý các hoạt động trong mảng Marketing
Tham mưu, trợ giúp Giám đốc xây dựng kế hoạch làm việc
Nắm vững thông tin về thị trường, về khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng, các thông tin về đối thủ và thị trường đối thủ để trợ giúp GĐ lập kế hoạch marketing sản phẩm phù hợp
Theo dõi tiến độ/hiệu quả công việc của các bộ phận theo kế hoạch
Trợ giúp Giám đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại, và đề xuất các giải pháp thực hiện công việc
Phiên dịch cho các cuộc họp của Ban giám đốc với các đối tác nước ngoài,
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có chuyên môn Marketing, Ưu tiên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành QTKD, Marketing, Ngoại thương, Ngoại ngữ, ...
Thành thạo về về tiếng Anh cả 04 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
Sẵn sàng học hỏi, kiên trì, cầu thị.
Chịu được áp lực công việc
Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ và sáng tạo, thời gian làm việc linh hoạt
Được tham gia vào các Dự án lớn của VCCorp.
Có nhiều cơ hội thăng tiến .
Trở thành thành viên của đại gia đình VCCorp – Công ty Truyền Thông có độ phủ network số 1 Việt Nam.
Được cung cấp các trang thiết bị hiện đại để nâng cao hiệu quả làm việc.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp
Các Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của Luật và của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
