Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc điều hành, quản lý các hoạt động trong mảng Marketing
Tham mưu, trợ giúp Giám đốc xây dựng kế hoạch làm việc
Nắm vững thông tin về thị trường, về khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng, các thông tin về đối thủ và thị trường đối thủ để trợ giúp GĐ lập kế hoạch marketing sản phẩm phù hợp
Theo dõi tiến độ/hiệu quả công việc của các bộ phận theo kế hoạch
Trợ giúp Giám đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại, và đề xuất các giải pháp thực hiện công việc
Phiên dịch cho các cuộc họp của Ban giám đốc với các đối tác nước ngoài,
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt, nhạy bén, tinh tế trong xử lý tình huống.
Có chuyên môn Marketing, Ưu tiên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành QTKD, Marketing, Ngoại thương, Ngoại ngữ, ...
Thành thạo về về tiếng Anh cả 04 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
Sẵn sàng học hỏi, kiên trì, cầu thị.
Chịu được áp lực công việc

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ chế lương/ thưởng hấp dẫn.
Môi trường làm việc trẻ và sáng tạo, thời gian làm việc linh hoạt
Được tham gia vào các Dự án lớn của VCCorp.
Có nhiều cơ hội thăng tiến .
Trở thành thành viên của đại gia đình VCCorp – Công ty Truyền Thông có độ phủ network số 1 Việt Nam.
Được cung cấp các trang thiết bị hiện đại để nâng cao hiệu quả làm việc.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp
Các Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của Luật và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame

Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 19, Hapulico Center Building, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

