Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xuân Mai Tower, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc

- Hỗ trợ COO và Ban Trợ lý trong quản lý và điều hành các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp;

- Đồng hành và làm việc với các trưởng bộ phận, nhân sự khác để đảm bảo công việc được thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo hiệu quả theo kế hoạch;

- Hỗ trợ xây dựng, ban hành và kiểm soát thực hiện hệ thống quy trình vận hành các phòng ban trong doanh nghiệp;

- Tham gia đóng góp ý tưởng, lên kế hoạch hoạt động cùng các đơn vị thành viên;

- Hỗ trợ thiết lập, vận hành, hướng dẫn vận hành các công cụ số hóa trong doanh nghiệp 1 cách hiệu quả.

Yêu Cầu Công Việc

- Sinh viên năm cuối (có khả năng đi làm toàn thời gian) hoặc sinh viên mới tốt nghiệp (có dưới 6 tháng kinh nghiệm) chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính, Luật hoặc các ngành có liên quan

- Có laptop cá nhân

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và một số công cụ thiết kế, quản lý dự án

- Chú ý đến chi tiết và độ chính xác, kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic tốt

- Sẵn sàng học hỏi và thích nghi với thử thách trong công việc

Được Hưởng Những Gì

- Trợ cấp thực tập từ 3.000.000 - 5.000.000 VNĐ + Hỗ trợ dấu thực tập.

- Tham gia vào giai đoạn xây dựng và phát triển doanh nghiệp với tốc độ tăng trưởng cao, nhiều thử thách;

- Được trao cơ hội để thử thách và thể hiện khả năng, được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, chuyên môn của công ty;

- Lộ trình thăng tiến cởi mở, xét review lên nhân viên chính thức sau thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển

