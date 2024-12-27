Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH U2U NETWORK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH U2U NETWORK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH U2U NETWORK
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
CÔNG TY TNHH U2U NETWORK

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH U2U NETWORK

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 3 ngách 1 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý, giám sát thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên
Tiếp nhận và triển khai các chỉ đạo của Giám đốc xuống các phòng ban
Phối hợp cùng các phòng ban theo dõi tiến độ thực hiện các mục tiêu công việc đã đề ra.
Đôn đốc các trưởng bộ phận thực hiện báo cáo định kỳ và tổng hợp các kết quả cho Giám đốc.
Đánh giá và đưa ra các đề xuất cải thiện hiệu suất công việc.
Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc: Thành thạo tiếng Anh và vận hành Zapier (cả sử dụng phần mềm lẫn triển khai trong doanh nghiệp)
Tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh, luật kinh tế, tài chính.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí trợ lý giám đốc, trợ lý vận hành trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng.
Có năng lực vận hành quản lý, tổ chức công việc hiệu quả
Khả năng viết, giao tiếp và thuyết trình tốt.
Giải quyết sự cố nhanh chóng, chịu được áp lực công việc cao
Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng và phần mềm quản lý dữ liệu thông dụng của các doanh nghiệp hiện nay
Ưu tiên: Nam, từ 28 tuổi trở lên

Tại CÔNG TY TNHH U2U NETWORK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000 - 20.000.000 + phụ cấp
Chế độ tăng lương định kỳ hàng năm theo quy định của công ty
Thưởng các ngày Lễ tết
Chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, team building, du lịch hàng năm
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Môi trường làm việc cởi mở, ổn định, phát triển
Thời gian làm việc: 8h30 - 18h (Thứ 2 - thứ 6) và thứ 7 cách tuần (nghỉ trưa 1h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH U2U NETWORK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH U2U NETWORK

CÔNG TY TNHH U2U NETWORK

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số C9 Lô C/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, Đường Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

