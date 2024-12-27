Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH U2U NETWORK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 ngách 1 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý, giám sát thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên

Tiếp nhận và triển khai các chỉ đạo của Giám đốc xuống các phòng ban

Phối hợp cùng các phòng ban theo dõi tiến độ thực hiện các mục tiêu công việc đã đề ra.

Đôn đốc các trưởng bộ phận thực hiện báo cáo định kỳ và tổng hợp các kết quả cho Giám đốc.

Đánh giá và đưa ra các đề xuất cải thiện hiệu suất công việc.

Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc: Thành thạo tiếng Anh và vận hành Zapier (cả sử dụng phần mềm lẫn triển khai trong doanh nghiệp)

Tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh, luật kinh tế, tài chính.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí trợ lý giám đốc, trợ lý vận hành trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng.

Có năng lực vận hành quản lý, tổ chức công việc hiệu quả

Khả năng viết, giao tiếp và thuyết trình tốt.

Giải quyết sự cố nhanh chóng, chịu được áp lực công việc cao

Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng và phần mềm quản lý dữ liệu thông dụng của các doanh nghiệp hiện nay

Ưu tiên: Nam, từ 28 tuổi trở lên

Tại CÔNG TY TNHH U2U NETWORK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000 - 20.000.000 + phụ cấp

Chế độ tăng lương định kỳ hàng năm theo quy định của công ty

Thưởng các ngày Lễ tết

Chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, team building, du lịch hàng năm

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Môi trường làm việc cởi mở, ổn định, phát triển

Thời gian làm việc: 8h30 - 18h (Thứ 2 - thứ 6) và thứ 7 cách tuần (nghỉ trưa 1h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH U2U NETWORK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin