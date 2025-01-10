Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B48 - 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Phân tích, nghiên cứu nhu cầu thị trường, thị hiếu khách hàng, đối thủ cạnh tranh.

Hỗ trợ Giám đốc đưa ra các chiến lược kinh doanh, tiếp thị hiệu quả và lập kế hoạch triển khai hành động tuần/tháng/quý/năm.

Tiếp nhận, triển khai các công việc của Giám đốc xuống các phòng/ban liên quan. Giám sát & hỗ trợ các phòng ban thực hiện công việc theo đúng kế hoạch, tiến độ.

Theo dõi các số liệu báo cáo của các phòng ban.

Sắp xếp, xây dựng kế hoạch công việc của Giám đốc.

Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành Kinh tế, quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Có kinh nghiệm đảm nhận vị trí trợ lý giám đốc hoặc các công việc tương tự.

Có khả năng phân tích và hiểu các báo cáo .

Luôn luôn có tinh thần sẵn sàng phối hợp với các phòng ban vì mục tiêu chung của công ty.

Đảm bảo hoàn thành công việc được giao đúng thời gian yêu cầu và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao và đam mê trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực

Lương tháng 13, thưởng cuối năm khi làm tốt

Teambuilding, du lịch thường niên

Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm và đầy đủ chế độ đãi ngộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin