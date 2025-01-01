Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thỏa thuận theo năng lực
- Môi trường làm việc tốt để phát triển chuyên môn, thu nhập ổn định,..
- Được đào tạo bài bản về công việc
- Thưởng tất cả các dịp lễ, tết, sinh nhật, thành lập công ty, lương tháng 13, Du lịch hằng năm
- Tăng lương theo định kỳ, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Tham gia công tác đối ngoại cùng GĐ, Đại diện cho Giám đốc tiếp đón các đối tác, Thay mặt Giám đốc khi gám đốc vắng mặt
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, 12/12
- Tính cách trung thực, cởi mở, hoạt bát, hòa đồng
-Trình độ sử dụng máy tính, internet, mạng xã hội: sử dụng thành thạo các chương trình vi tính văn phòng, các công cụ giao tiếp, kết nối internet: Email, Website, Facebook, Zalo....
-Giới tính: Nữ
-Nơi làm việc: Hà nội
- Tính cách trung thực, cởi mở, hoạt bát, hòa đồng
-Trình độ sử dụng máy tính, internet, mạng xã hội: sử dụng thành thạo các chương trình vi tính văn phòng, các công cụ giao tiếp, kết nối internet: Email, Website, Facebook, Zalo....
-Giới tính: Nữ
-Nơi làm việc: Hà nội
Tại CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI