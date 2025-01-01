Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thỏa thuận theo năng lực - Môi trường làm việc tốt để phát triển chuyên môn, thu nhập ổn định,.. - Được đào tạo bài bản về công việc - Thưởng tất cả các dịp lễ, tết, sinh nhật, thành lập công ty, lương tháng 13, Du lịch hằng năm - Tăng lương theo định kỳ, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Tham gia công tác đối ngoại cùng GĐ, Đại diện cho Giám đốc tiếp đón các đối tác, Thay mặt Giám đốc khi gám đốc vắng mặt

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, 12/12

- Tính cách trung thực, cởi mở, hoạt bát, hòa đồng

-Trình độ sử dụng máy tính, internet, mạng xã hội: sử dụng thành thạo các chương trình vi tính văn phòng, các công cụ giao tiếp, kết nối internet: Email, Website, Facebook, Zalo....

-Giới tính: Nữ

-Nơi làm việc: Hà nội

Tại CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin