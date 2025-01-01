Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM

Trợ lý giám đốc

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thỏa thuận theo năng lực

- Môi trường làm việc tốt để phát triển chuyên môn, thu nhập ổn định,..

- Được đào tạo bài bản về công việc

- Thưởng tất cả các dịp lễ, tết, sinh nhật, thành lập công ty, lương tháng 13, Du lịch hằng năm

- Tăng lương theo định kỳ, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Tham gia công tác đối ngoại cùng GĐ, Đại diện cho Giám đốc tiếp đón các đối tác, Thay mặt Giám đốc khi gám đốc vắng mặt

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, 12/12
- Tính cách trung thực, cởi mở, hoạt bát, hòa đồng
-Trình độ sử dụng máy tính, internet, mạng xã hội: sử dụng thành thạo các chương trình vi tính văn phòng, các công cụ giao tiếp, kết nối internet: Email, Website, Facebook, Zalo....
-Giới tính: Nữ
-Nơi làm việc: Hà nội

Tại CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM

CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Toà nhà Đa Năng Số 169, Phố Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-giam-doc-thu-nhap-12-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job274702
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Hạn nộp: 28/09/2025
Quảng Ngãi Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Hạn nộp: 28/09/2025
Quảng Ngãi Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH dịch vụ sàn TMĐT July Asia làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH dịch vụ sàn TMĐT July Asia
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty cổ phần U2 Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần U2 Holdings
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Zhongrun Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Zhongrun Việt Nam
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CEO VIỆT NAM GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CEO VIỆT NAM GLOBAL
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 30 Triệu Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu
23 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH VIỆT NAM WINWHALE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH VIỆT NAM WINWHALE
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty cổ phần Ziva Asia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Ziva Asia
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH SORA ELECTRIC VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH SORA ELECTRIC VIET NAM
6 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN U ULTTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN U ULTTY VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN BLUE KITES INVEST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BLUE KITES INVEST VIỆT NAM
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HT VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HT VINA
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Bigsealand làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH đầu tư và phát triển Bigsealand
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Admicro (Công ty CP VCCorp) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Admicro (Công ty CP VCCorp)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH U2U NETWORK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH U2U NETWORK
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PTM CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PTM CARE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH TNK KIM LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TNK KIM LONG
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU
4 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm