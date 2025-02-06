Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC JHL GERMANY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC JHL GERMANY
Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Udic West Lake, Phú Thượng, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý và điều phối công việc hàng ngày.
Tham gia vào các cuộc họp và tổng hợp, báo cáo thông tin.
Quản lý lịch làm việc, sắp xếp các cuộc họp, sự kiện.
Hỗ trợ các nhiệm vụ liên quan đến kinh doanh và chiến lược phát triển.
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên nữ có kinh nghiệm làm trợ lý hoặc vị trí tương tự từ 1-2 năm.
Kỹ năng giao tiếp tốt, tổ chức công việc hiệu quả.
Thành thạo, nói lưu loát tiếng anh.
Nhiệt tình, nhanh nhẹn và có ý thức tiếp nhận công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC JHL GERMANY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 15tr (tuỳ theo năng lực) + Phụ cấp
Hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH…
Thời gian thử việc: 1 Tháng.
Có phụ cấp đi lại, ăn trưa sau khi trở thành nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC JHL GERMANY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
