Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC JHL GERMANY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Udic West Lake, Phú Thượng, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Trợ lý giám đốc

Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý và điều phối công việc hàng ngày.

Tham gia vào các cuộc họp và tổng hợp, báo cáo thông tin.

Quản lý lịch làm việc, sắp xếp các cuộc họp, sự kiện.

Hỗ trợ các nhiệm vụ liên quan đến kinh doanh và chiến lược phát triển.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên nữ có kinh nghiệm làm trợ lý hoặc vị trí tương tự từ 1-2 năm.

Kỹ năng giao tiếp tốt, tổ chức công việc hiệu quả.

Thành thạo, nói lưu loát tiếng anh.

Nhiệt tình, nhanh nhẹn và có ý thức tiếp nhận công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC JHL GERMANY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15tr (tuỳ theo năng lực) + Phụ cấp

Hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH…

Thời gian thử việc: 1 Tháng.

Có phụ cấp đi lại, ăn trưa sau khi trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC JHL GERMANY

