Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 14 Nguyễn Cảnh Dị, Hoàng Mai, HN, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

- Phiên dịch Nhật - Việt các cuộc họp, dịch thuật các tài liệu Nhật - Việt

- Nắm được tiến độ cơ bản của dự án

- Tham gia xây dựng chiến lược bán hàng và tiếp thị, xử lý thông tin

- Tham gia các hoạt động bán hàng (lên lịch với khách hàng, đồng hành cùng các hoạt động bán hàng)

- Theo dõi các khoản thanh toán tiền bản quyền (xử lý các vấn đề phát sinh)

- Trao đổi công việc với trưởng các bộ phận của dự án

- Yêu cầu khả năng đọc hiểu, giao tiếp bằng tiếng Nhật tốt (Yêu cầu N2 trở lên), có thêm tiếng Anh là một lợi thế.

- Yêu cầu ứng viên có khả năng làm đầu mối liên lạc giữa các bên Nhật - Việt

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trợ lý, thư ký ban giám đốc

- Ưu tiên Kinh nghiệm làm việc tại công ty có vốn Nhật Bản

Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập theo năng lực và kinh nghiệm từ 18 - 20 triệu/tháng

- Hỗ trợ Ăn trưa tại canteen công ty

- Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực.

- Thưởng Lương tháng 13, Thưởng thành tích cuối năm, Thưởng tết dương lịch và các ngày lễ tết, các phúc lợi như sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau,...

- Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

- Khám sức khỏe toàn diện định kỳ.

- Du lịch nghỉ mát hàng năm.

- Được tham gia các chương trình đào tạo

- Môi trường năng động cho phép phát huy tối đa khả năng và tính sáng tạo trong công việc.

- Các CLB : bóng bàn, Yoga, đá bóng, Game E-Sport.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

