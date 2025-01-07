Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/01/2025
Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 14 Nguyễn Cảnh Dị, Hoàng Mai, HN, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Phiên dịch Nhật - Việt các cuộc họp, dịch thuật các tài liệu Nhật - Việt
- Nắm được tiến độ cơ bản của dự án
- Tham gia xây dựng chiến lược bán hàng và tiếp thị, xử lý thông tin
- Tham gia các hoạt động bán hàng (lên lịch với khách hàng, đồng hành cùng các hoạt động bán hàng)
- Theo dõi các khoản thanh toán tiền bản quyền (xử lý các vấn đề phát sinh)
- Trao đổi công việc với trưởng các bộ phận của dự án

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu khả năng đọc hiểu, giao tiếp bằng tiếng Nhật tốt (Yêu cầu N2 trở lên), có thêm tiếng Anh là một lợi thế.
- Yêu cầu ứng viên có khả năng làm đầu mối liên lạc giữa các bên Nhật - Việt
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trợ lý, thư ký ban giám đốc
- Ưu tiên Kinh nghiệm làm việc tại công ty có vốn Nhật Bản

Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập theo năng lực và kinh nghiệm từ 18 - 20 triệu/tháng
- Hỗ trợ Ăn trưa tại canteen công ty
- Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực.
- Thưởng Lương tháng 13, Thưởng thành tích cuối năm, Thưởng tết dương lịch và các ngày lễ tết, các phúc lợi như sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau,...
- Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
- Khám sức khỏe toàn diện định kỳ.
- Du lịch nghỉ mát hàng năm.
- Được tham gia các chương trình đào tạo
- Môi trường năng động cho phép phát huy tối đa khả năng và tính sáng tạo trong công việc.
- Các CLB : bóng bàn, Yoga, đá bóng, Game E-Sport.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 14 Nguyễn Cảnh Dị, Q Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

