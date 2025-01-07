Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PTM CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10 BT10 Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc hỗ trợ Giám đốc, giám sát, quản lý mọi việc trong công ty theo yêu cầu của ban giám đốc.

Sắp xếp các buổi phỏng vấn tuyển chọn nhân sự, các buổi họp trong nội bộ công ty và với đối tác.

Book phòng nghỉ, máy bay cho giám đốc và các đối tác.

Xác định mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của công ty để lập kế hoạch hoạt động cho mỗi phòng ban và báo cáo tình hình thực hiện cho giám đốc.

Lập báo cáo định kỳ cho giám đốc và các phòng ban khác.

Theo dõi tiến độ thực hiện công việc của các phòng ban và đưa ra hướng xử lý kịp thời cần thiết. Lập ngân sách và theo dõi nguồn ngân sách này.

Thay mặt giám đốc đưa ra các quyết định cần thiết, giám sát tiến độ công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, gọn gàng, có thể đi công tác tỉnh khi được yêu cầu.

Có tinh thần trách nhiệm.

Có giấy phép lái xe ô tô là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PTM CARE Thì Được Hưởng Những Gì

Đảm bảo đầy đủ quyền lợi nhân viên theo quy định của Pháp luật.

Được đi du lịch cùng công ty, tham gia các hoạt động chung.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để thực hiện công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PTM CARE

