Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Ravi làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Artemis, 3 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính

Đón tiếp khách hàng, tổ chức các sự kiện trong Công ty.

Theo dõi tiến độ thực hiện các hạng mục công việc của Công ty, các vấn đề liên quan đến các dự án đang triển khai về thiết kế, xây dựng, thủ tục dự án và các công việc kinh doanh theo yêu cầu.

Sắp xếp lịch trình công việc cho Giám đốc và lên kế hoạch các cuộc họp, hội nghị (đặt vé máy bay, sắp xếp phương tiện và book chỗ ở).

Trả lời điện thoại, tin nhắn cho các bên liên quan, xử lý email và các thư quan trọng gửi đến.

Tiếp nhận, sắp xếp tài liệu từ các phòng ban, bộ phận và trình lên Tổng Giám đốc phê duyệt.

Quản lý những tài liệu điện tử và giấy tờ.

Triển khai, tiếp nhận các công việc của cấp trên xuống các phòng ban.

Tham gia đóng góp ý tưởng và lên kế hoạch cho các chương trình, hoạt động của Công ty.

Thực hiện điều phối công việc, quản lý các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, ngôn ngữ, tài chính, kế toán ....

Năng động, tự tin, hoạt bát, có tinh thần tự giác chủ động trong công việc.

Chăm chỉ, chịu khó, nhạy bén, cầu tiến, ham học hỏi

Khả năng giao tiếp tốt, thân thiện, tích cực, xử lý tình huống nhanh nhẹn.

Bảo mật thông tin tốt.

Quyền Lợi

- Mức lương thỏa thuận phù hợp với năng lực làm việc;

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật Lao động;

- Cơ hội thăng tiến cao, lộ trình thăng tiến rõ ràng;

- Văn phòng làm việc sáng tạo, môi trường năng động, trẻ trung, hoạt động teambuilding/sự kiện nội bộ, sinh nhật...định kỳ theo tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển

