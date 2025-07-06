Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Ravi làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

- Đón tiếp và tư vấn cho khách hàng về mô hình nghỉ dưỡng mà công ty đang cung cấp tại các chương trình, sự kiện (Khách hàng do công ty mời lên)

- Chăm sóc khách hàng tiềm năng của công ty, hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng.

- Kết hợp với các bộ phận Truyền thông, Marketing thực hiện các kế hoạch quảng bá, giới thiệu Dịch vụ.

- Làm việc tại văn phòng, không đi thị trường.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales/ tư vấn/ bán hàng. Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên. Ưu tiên các bạn sinh viên mới ra trường.

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo - Hưởng lương cả trong thời gian đào tạo

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó

- Có kỹ năng giao tiếp tốt

- Ngoại hình ưa nhìn

- Ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, bán hàng, bất động sản, bảo hiểm,...

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Ravi Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu Nhập: 7,000,000 + % Hoa hồng + Thưởng nóng. Tổng thu nhập trung bình 15,000,000 - 35,000,000 đồng.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, văn phòng mới, đồng nghiêp trẻ trung, năng động

- Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo nghiệp vụ từ các chuyên viên đào tạo có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. (Hưởng lương cả trong thời gian đào tạo)

- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho Công việc

- Hưởng các chính sách phúc lợi theo Luật Lao động và chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Ravi

