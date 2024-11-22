Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEXDATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEXDATA
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEXDATA

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Việt Á, số 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

– Theo dõi công nợ, quản trị và báo cáo các dự án, hợp đồng được giao
– Soạn thảo, thương thảo hợp đồng, tổ chức ký kết hợp đồng và Kick off dự án
– Tổ chức các cuộc họp, đào tạo trong quá trình thực hiện
– Thường xuyên tiếp xúc, giao lưu, chăm sóc và tạo mối quan hệ tốt đối với khách hàng.
– Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ thầu, báo giá
– Các công việc khác hỗ trợ hoạt động kinh doanh trong công ty

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác có liên quan.
– Có kinh nghiệm hỗ trợ kinh doanh, quản trị hợp đồng từ 1-2 năm
– Có đam mê, có tố chất về Kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.
– Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powpoint, Visio);
– Ứng viên có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện là một lợi thế .
– Tác phong thanh lịch.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEXDATA Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương cực kỳ hấp dẫn tương xứng với khả năng và kinh nghiệm.
– Đánh giá & xét tăng lương hằng năm, thưởng kinh doanh cuối năm, thưởng dự án, thưởng hiệu suất, thưởng các dịp lễ tết trong năm.
– Cơ hội thể hiện bản thân, làm chủ công việc và thăng tiến cao trong sự nghiệp.
– Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới.
– Môi trường trẻ trung, năng động, khuyến khích mọi người thể hiện bản thân, tạo sân chơi lành mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi.
– Tổ chức sinh nhật và tặng quà cho nhân viên trong công ty theo tháng, khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
– Hưởng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.
– Teambuilding hàng năm, Olympic kỉ niệm ngày thành lập công ty, Year End Party, 20/10, ... và một số hoạt động văn hóa độc đáo khác.
– Khu vực pantry rộng rãi để giải trí, ăn uống giữa giờ, ăn trưa và tổ chức các hoạt động nội bộ.
– Và rất nhiều những cơ hội công việc hấp dẫn khác nữa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEXDATA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEXDATA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 24, ngách 52, ngõ 1 phố Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

