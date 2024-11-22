Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEXDATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Việt Á, số 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính

– Theo dõi công nợ, quản trị và báo cáo các dự án, hợp đồng được giao

– Soạn thảo, thương thảo hợp đồng, tổ chức ký kết hợp đồng và Kick off dự án

– Tổ chức các cuộc họp, đào tạo trong quá trình thực hiện

– Thường xuyên tiếp xúc, giao lưu, chăm sóc và tạo mối quan hệ tốt đối với khách hàng.

– Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ thầu, báo giá

– Các công việc khác hỗ trợ hoạt động kinh doanh trong công ty

Yêu Cầu Công Việc

– Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác có liên quan.

– Có kinh nghiệm hỗ trợ kinh doanh, quản trị hợp đồng từ 1-2 năm

– Có đam mê, có tố chất về Kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

– Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powpoint, Visio);

– Ứng viên có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện là một lợi thế .

– Tác phong thanh lịch.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEXDATA Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương cực kỳ hấp dẫn tương xứng với khả năng và kinh nghiệm.

– Đánh giá & xét tăng lương hằng năm, thưởng kinh doanh cuối năm, thưởng dự án, thưởng hiệu suất, thưởng các dịp lễ tết trong năm.

– Cơ hội thể hiện bản thân, làm chủ công việc và thăng tiến cao trong sự nghiệp.

– Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới.

– Môi trường trẻ trung, năng động, khuyến khích mọi người thể hiện bản thân, tạo sân chơi lành mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi.

– Tổ chức sinh nhật và tặng quà cho nhân viên trong công ty theo tháng, khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

– Hưởng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.

– Teambuilding hàng năm, Olympic kỉ niệm ngày thành lập công ty, Year End Party, 20/10, ... và một số hoạt động văn hóa độc đáo khác.

– Khu vực pantry rộng rãi để giải trí, ăn uống giữa giờ, ăn trưa và tổ chức các hoạt động nội bộ.

– Và rất nhiều những cơ hội công việc hấp dẫn khác nữa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEXDATA

