Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHÔNG DỆT NEW ONE-BRAND VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm. Thưởng doanh số hấp dẫn, thưởng lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng. Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ. Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm. Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Chế độ nghỉ phép năm t, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh tiếp thị khác nhau.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi, email và gặp gỡ trực tiếp với khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Thương lượng và đàm phán giá cả, điều khoản hợp đồng với khách hàng.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch bán hàng hiệu quả.

Theo dõi và quản lý doanh số bán hàng, báo cáo kết quả công việc định kỳ.

Phân tích thị trường, nắm bắt nhu cầu của khách hàng và đề xuất các giải pháp kinh doanh phù hợp.

Cập nhật thông tin về sản phẩm, thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc cao.

Khả năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Có khả năng sử dụng các phần mềm quản lý khách hàng (CRM) là một lợi thế.

Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng phân tích, tổng hợp thông tin và đưa ra quyết định nhanh chóng.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHÔNG DỆT NEW ONE-BRAND VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 13 - 15 triệu VND

Lương cứng: Từ 13 triệu VND trở lên

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHÔNG DỆT NEW ONE-BRAND VN

