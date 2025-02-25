Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Y-TEC Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 2, đường số 9, KCN VSIP, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, Viet Nam

1. Sử dụng phần mềm CAE bằng phương pháp FEM (phương pháp phần tử hữu hạn) để thực hiện phân tích cấu trúc, phân tích tính gia công và phân tích rung động cho các phụ tùng chống rung.

2. Mô phỏng hiệu quả giảm chấn của các sản phẩm cao su chống rung ở trạng thái lắp ráp vào xe thực tế.

3. Xây dựng phương pháp phân tích mới nhằm mục đích cải thiện độ chính xác của mô phỏng.

4. Xây dựng kỹ thuật CAE nhằm mục đích nâng cao hiệu suất của quá trình phát triển sản phẩm.

Tốt nghiệp Đại học

Chuyên ngành: Kỹ thuật ô tô, Cơ khí, Kỹ thuật hàng không, Kỹ thuật tàu thủy, Công nghệ ô tô, Kỹ thuật điều khiển, Kỹ thuật máy tính, Toán ứng dụng và tin học hoặc các ngành liên quan.

Điểm tốt nghiệp trung bình từ 2.8 trở lên là một lợi thế

【KINH NGHIỆM MONG MUỐN】

1. Được đào tạo về cơ khí, cơ khí chế tạo máy, sức bền vật liệu, vật lý, kỹ thuật điều khiển hoặc lĩnh vực liên quan

2. Có kiến thức về AI, Python là lợi thế

3. Được đào tạo về FEM, lập trình, toán học, dao động cơ học, động lực học chất lỏng

4. Có kiến thức về quá trình tạo ra sản phẩm (Monozukuri) liên quan đến chất lượng sản phẩm

