Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Y-TEC Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Y-TEC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2025
Công ty TNHH Y-TEC Việt Nam

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty TNHH Y-TEC Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Số 2, đường số 9, KCN VSIP, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, Viet Nam

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Sử dụng phần mềm CAE bằng phương pháp FEM (phương pháp phần tử hữu hạn) để thực hiện phân tích cấu trúc, phân tích tính gia công và phân tích rung động cho các phụ tùng chống rung.
2. Mô phỏng hiệu quả giảm chấn của các sản phẩm cao su chống rung ở trạng thái lắp ráp vào xe thực tế.
3. Xây dựng phương pháp phân tích mới nhằm mục đích cải thiện độ chính xác của mô phỏng.
4. Xây dựng kỹ thuật CAE nhằm mục đích nâng cao hiệu suất của quá trình phát triển sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học
Chuyên ngành: Kỹ thuật ô tô, Cơ khí, Kỹ thuật hàng không, Kỹ thuật tàu thủy, Công nghệ ô tô, Kỹ thuật điều khiển, Kỹ thuật máy tính, Toán ứng dụng và tin học hoặc các ngành liên quan.
Điểm tốt nghiệp trung bình từ 2.8 trở lên là một lợi thế
【KINH NGHIỆM MONG MUỐN】
1. Được đào tạo về cơ khí, cơ khí chế tạo máy, sức bền vật liệu, vật lý, kỹ thuật điều khiển hoặc lĩnh vực liên quan
2. Có kiến thức về AI, Python là lợi thế
3. Được đào tạo về FEM, lập trình, toán học, dao động cơ học, động lực học chất lỏng
4. Có kiến thức về quá trình tạo ra sản phẩm (Monozukuri) liên quan đến chất lượng sản phẩm

Tại Công ty TNHH Y-TEC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Y-TEC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Y-TEC Việt Nam

Công ty TNHH Y-TEC Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 02 đường số 09 Khu Công nghiệp VSIP Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

