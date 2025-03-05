Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH CHÍNH XÁC HUANG MING VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: KCN Nam Cầu Kiền, Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng, nắm bắt nhu cầu của khách hàng và phản hồi kịp thời cho cấp trên; 负责接收并解决客户需求及疑问，精准把握客户需求，并及时向上级反馈；

- Hỗ trợ team theo dõi tiến độ đơn hàng và phản hồi kịp thời đến khách hàng về tiến độ của đơn hàng. 协助团队跟进订单进度，并及时向客户反馈最新动态；

- Cập nhật thông tin khách hàng trên hệ thống, phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo giao hàng đúng hạn, nâng cao sự hài lòng của khách hàng

更新客户信息至系统，协调内部资源，确保产品按时交付，提高客户满意度。

- Định kỳ theo dõi phản hồi của khách hàng, thu thập thông tin thị trường và đề xuất các phương án cải tiến; 定期跟进客户反馈，收集市场信息，并提出优化改进方案；

- Tham gia các cuộc họp, báo cáo tiến độ công việc và các vấn đề gặp phải, hỗ trợ xây dựng chiến lược bán hàng; 参与会议，汇报工作进度及存在的问题，协助制定销售策略；

- Hoàn thành các nhiệm vụ khác do cấp trên giao phó. 完成上级交办的其他相关工作。

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Trung 4 kĩ năng;

中文四项技能（听、说、读、写），能够在工作中流畅使用

- Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt;

具备优秀的沟通技巧和应变能力

- Làm việc cẩn thận, có khả năng sắp xếp, xử lý công việc tốt;

工作细致，具备良好的统筹规划和执行能力

- Thành thạo các phần mềm văn phòng như Excel, Word,...;

熟练操作办公软件，如 Excel、Word 等

- Có khả năng phân tích dữ liệu, phát hiện vấn đề và đề xuất giải pháp xử lý;

具备数据分析能力，能够发现问题并提出解决方案；

- Có tinh thần chủ động cao và mong muốn học hỏi, sẵn sàng tiếp nhận những điều mới;

具有较强的主动性和学习能力，乐于接受新事物；

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm.

拥有至少 2 年相关工作经验；

- Ưu tiên ứng viên biết lái xe.

持有驾驶执照者优先考虑。

Tại CÔNG TY TNHH CHÍNH XÁC HUANG MING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ phép năm 12 ngày/ năm.

Tham gia BHXH.

Thưởng lễ, Tết, du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHÍNH XÁC HUANG MING VIỆT NAM

