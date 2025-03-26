Tuyển Trợ lý kinh doanh ZHONG BANG VIET NAM INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 9LK6 KĐT Waterfront 2, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Tư vấn, thuyết phục khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của công ty, đàm phán ký hợp đồng.

Tiếp nhận và xử lý thông tin, thư từ, điện thoại

Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tiếng Trung giao tiếp (bắt buộc)

Ưu tiên tiếng Trung 4 kỹ năng

Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành liên quan

Thành thạo tin học văn phòng

Nhanh nhẹn, năng động, tinh thần trách nhiệm cao

Tại ZHONG BANG VIET NAM INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển

