Tuyển Trợ lý kinh doanh ZHONG BANG VIET NAM INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại ZHONG BANG VIET NAM INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Số 9LK6 KĐT Waterfront 2, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Lê Chân, Quận Lê Chân
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Tư vấn, thuyết phục khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của công ty, đàm phán ký hợp đồng.
Tiếp nhận và xử lý thông tin, thư từ, điện thoại
Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Trung giao tiếp (bắt buộc)
Ưu tiên tiếng Trung 4 kỹ năng
Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành liên quan
Thành thạo tin học văn phòng
Nhanh nhẹn, năng động, tinh thần trách nhiệm cao
Tại ZHONG BANG VIET NAM INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ZHONG BANG VIET NAM INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
