Tuyển Trợ lý kinh doanh ZHONG BANG VIET NAM INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Ngày đăng tuyển: 26/03/2025

ZHONG BANG VIET NAM INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
ZHONG BANG VIET NAM INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED

Trợ lý kinh doanh

Trợ lý kinh doanh

Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại ZHONG BANG VIET NAM INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Số 9LK6 KĐT Waterfront 2, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Tư vấn, thuyết phục khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của công ty, đàm phán ký hợp đồng.
Tiếp nhận và xử lý thông tin, thư từ, điện thoại
Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung giao tiếp (bắt buộc)
Ưu tiên tiếng Trung 4 kỹ năng
Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành liên quan
Thành thạo tin học văn phòng
Nhanh nhẹn, năng động, tinh thần trách nhiệm cao

Tại ZHONG BANG VIET NAM INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ZHONG BANG VIET NAM INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên

ZHONG BANG VIET NAM INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 73 Nguyến Đức Thuận,Phuòng 13,Quận Tân Binh,Thành phó Hồ Chi Minh,Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

