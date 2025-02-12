Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Vista Realty Agency Ha Noi làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô tả công việc:

- Giới thiệu dự án, dịch tài liệu, tìm kiếm khách hàng qua các trang web hoặc mạng xã hội (chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn)

- Có thể cần đi công tác trong ngày

- Làm việc trực tiếp với tổng giám đốc người Đài Loan

- Sắp xếp lịch hẹn, trao đổi thông tin với các đối tác dự án

- Hướng dẫn và tiếp đón khách hàng, làm việc cùng lãnh đạo

- Môi trường làm việc trẻ trung, sôi động

- Cần ứng viên có khả năng thích ứng và học hỏi nhanh, thường xuyên làm việc với đối tác nói tiếng Trung

- Cơ hội tiếp xúc với nhiều nhà đầu tư nước ngoài

• Giao tiếp tốt bằng tiếng Trung hoặc có chứng chỉ/tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung (yêu cầu nghe, nói, đọc, viết tốt)

• Cẩn thận, có trách nhiệm

• Nhanh nhẹn, tràn đầy năng lượng, biết sắp xếp công việc và thời gian hợp lý

• Đam mê công việc liên quan đến các dự án bất động sản quy mô lớn, bao gồm dự án căn hộ tại Hà Nội và các thành phố lớn khác.

