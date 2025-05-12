Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Viettel Complex, 285 Cách Mạng Tháng 8, P.15, Quận 10, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiếp nhận data và hỗ trợ gọi điện hỏi thăm nhu cầu, chăm sóc kháchhàng, hỗ trợ
chuyên viên tư vấn du học tiếp khách hàng.
- Soạn thảo hợp đồng, bàn giao thông tin hợp đồng cho các phòng đào tạo, du học
- Ghi chú và nhắc nhở các lịch hẹn của quản lý
- Hỗ trợ các thành viên trong team nếu cần
- Lập báo cáo về tình hình học sinh
- Các công việc khác được giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm 3, năm 4 các trường đại học
- Cẩn thận, nhanh nhẹn, kĩ tính
- Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản là 1 lợi thế
- Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản
- Tinh thần học hỏi và tự phát triển bản thân
- Cẩn thận, nhanh nhẹn, kĩ tính
- Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản là 1 lợi thế
- Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản
- Tinh thần học hỏi và tự phát triển bản thân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Part-time 26ca/1 tháng – 3 triệu; Full-time 52ca/1 tháng – 6 đến 10 triệu
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, trà, sữa, hoa quả giữa giờ
- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, event của công ty
- Thời gian làm việc: Theo ca
Ca sáng: 8h30 - 12h30. Ca chiều: 14h00 - 18h00. Ca tối: 17h00 - 21h00.
Ứng tuyể
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, trà, sữa, hoa quả giữa giờ
- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, event của công ty
- Thời gian làm việc: Theo ca
Ca sáng: 8h30 - 12h30. Ca chiều: 14h00 - 18h00. Ca tối: 17h00 - 21h00.
Ứng tuyể
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI