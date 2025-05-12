Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Viettel Complex, 285 Cách Mạng Tháng 8, P.15, Quận 10, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận data và hỗ trợ gọi điện hỏi thăm nhu cầu, chăm sóc kháchhàng, hỗ trợ

chuyên viên tư vấn du học tiếp khách hàng.

- Soạn thảo hợp đồng, bàn giao thông tin hợp đồng cho các phòng đào tạo, du học

- Ghi chú và nhắc nhở các lịch hẹn của quản lý

- Hỗ trợ các thành viên trong team nếu cần

- Lập báo cáo về tình hình học sinh

- Các công việc khác được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3, năm 4 các trường đại học

- Cẩn thận, nhanh nhẹn, kĩ tính

- Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản là 1 lợi thế

- Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản

- Tinh thần học hỏi và tự phát triển bản thân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Part-time 26ca/1 tháng – 3 triệu; Full-time 52ca/1 tháng – 6 đến 10 triệu

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, trà, sữa, hoa quả giữa giờ

- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, event của công ty

- Thời gian làm việc: Theo ca

Ca sáng: 8h30 - 12h30. Ca chiều: 14h00 - 18h00. Ca tối: 17h00 - 21h00.

Ứng tuyể

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY

