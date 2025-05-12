Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Viettel Complex, 285 Cách Mạng Tháng 8, P.15, Quận 10, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận data và hỗ trợ gọi điện hỏi thăm nhu cầu, chăm sóc kháchhàng, hỗ trợ
chuyên viên tư vấn du học tiếp khách hàng.
- Soạn thảo hợp đồng, bàn giao thông tin hợp đồng cho các phòng đào tạo, du học
- Ghi chú và nhắc nhở các lịch hẹn của quản lý
- Hỗ trợ các thành viên trong team nếu cần
- Lập báo cáo về tình hình học sinh
- Các công việc khác được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3, năm 4 các trường đại học
- Cẩn thận, nhanh nhẹn, kĩ tính
- Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản là 1 lợi thế
- Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản
- Tinh thần học hỏi và tự phát triển bản thân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Part-time 26ca/1 tháng – 3 triệu; Full-time 52ca/1 tháng – 6 đến 10 triệu
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, trà, sữa, hoa quả giữa giờ
- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, event của công ty
- Thời gian làm việc: Theo ca
Ca sáng: 8h30 - 12h30. Ca chiều: 14h00 - 18h00. Ca tối: 17h00 - 21h00.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, toà nhà G3AB, số 9 Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

