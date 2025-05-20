Tuyển Trợ lý Công ty TNHH Keiko Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 14 Triệu

Mức lương 13 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Geleximco, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

- Dịch các giấy tờ tài liệu, văn bản hành chính, hợp đồng… từ tiếng Việt sang tiếng Pháp và từ tiếng Pháp sang tiếng Việt

- Tiếp nhận và kiểm soát các văn bản, chứng từ, đề xuất từ các bộ phận khác chuyển đến trước khi trình Chủ tịch phê duyệt.

- Hỗ trợ BGĐ các công tác đối nội, đối ngoại

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ ngoại hình ưa nhìn (cao 1,6m trở lên),ưu tiên sinh năm 2001 , 2002

Tại Công ty TNHH Keiko Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được xét thưởng và tăng lương theo hiệu quả công việc.

- Được hưởng BHXH, BHYT,.. chế độ các dịp lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ, du lịch, lương tháng thứ 13…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Keiko Việt Nam

