Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH VB Viko làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 250 USD

Mức lương Từ 250 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Nhà Chung Cư Vườn Xuân, 71 Đường Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Từ 250 USD

- Rà soát các hợp đồng, làm việc với đối tác khách hàng và nhà cung cấp

- Trực tiếp tham gia triển khai thực hiện công việc của các bộ phận nội bộ .

- Lập các báo cáo số liệu liên quan tới kết quả kinh doanh.

- Đối soát sổ sách chứng từ kế toán

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo.

- Được đào tạo các nghiệp vụ: Kế toán, Tài chính, xuất nhập khẩu, quản trị dự án.

- Có khả năng di chuyển công tác trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc.

Với Mức Lương Từ 250 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình tốt.

- Điểm cộng với các ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính

- Ưu tiên người có khả năng sử dụng từ 2 ngoại ngữ trở lên.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về: Luật, Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, Ngoại giao.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Có khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt.

Tại Công Ty TNHH VB Viko Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH VB Viko

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.