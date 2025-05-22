Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH HUBEI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: P2 - 06 Hanoi Garden City Thạch Bàn Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lái xe chở kinh doanh đi gặp khách hàng

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh để theo dõi đơn hàng, xử lý giấy tờ, hợp đồng.

Liên hệ và hỗ trợ quản lý khách hàng, đối tác

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng các ngành nghề, KN tối thiểu 1 năm làm trợ lý .

Sử dụng tin học văn phòng, ưu tiên có thể sử dụng tiếng Anh/ Trung giao tiếp

Có bằng lái ô tô (B2 trở lên) – ưu tiên ứng viên có thể di chuyển công tác khi cần.

Nhanh nhẹn, chủ động, có tinh thần trách nhiệm và khả năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH HUBEI Thì Được Hưởng Những Gì

PC ăm trưa m PC công tác nếu có

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện.



Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.



Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUBEI

