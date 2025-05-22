Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH HUBEI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH HUBEI
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: P2
- 06 Hanoi Garden City Thạch Bàn Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lái xe chở kinh doanh đi gặp khách hàng
Hỗ trợ bộ phận kinh doanh để theo dõi đơn hàng, xử lý giấy tờ, hợp đồng.
Liên hệ và hỗ trợ quản lý khách hàng, đối tác
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng các ngành nghề, KN tối thiểu 1 năm làm trợ lý .
Sử dụng tin học văn phòng, ưu tiên có thể sử dụng tiếng Anh/ Trung giao tiếp
Có bằng lái ô tô (B2 trở lên) – ưu tiên ứng viên có thể di chuyển công tác khi cần.
Nhanh nhẹn, chủ động, có tinh thần trách nhiệm và khả năng giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY TNHH HUBEI Thì Được Hưởng Những Gì
PC ăm trưa m PC công tác nếu có
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUBEI
