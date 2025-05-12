Tuyển Trợ lý Cathay Insurance Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lầu 16, Ngọc Khánh Plaza, Số 01 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nhập đơn bảo hiểm, làm các báo biểu thống kê theo yêu cầu của quản lý.

2. Công việc hành chính tổng vụ: Văn thư lưu trữ; CPN; Đặt hàng v.v

3. Quản lý con dấu tròn Chi nhánh, tiến hành đóng dấu các văn bản giấy tờ liên quan theo Biện pháp quản lý con dấu của Công ty.

4. Tiến hành hạch toán và thống kê các chi phí hành chính của chi nhánh, hạch toán chi phí công tác của đơn vị; định kỳ thống kê bảng biểu quản lý chi phí hành chính của Chi nhánh.

5. Chuẩn bị trang thiết bị các cuộc họp và các buổi đào tạo, ghi chép biên bản họp…

6. Quản lý tài sản và máy móc thiết bị của Chi nhánh, định kỳ kiểm đếm và làm báo cáo kiểm đếm theo quy định.

7. Các công việc khác do chủ quản giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Cathay Insurance Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ các chế độ BH theo quy định Nhà nước: BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp đóng đủ trên tổng lương (gross).

Đóng đủ các loại Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24 / 24.

Khám sức khỏe định kì hằng năm

Thưởng cuối năm / Tiền thưởng cho nhân viên thâm niên

Phụ cấp các loại bằng cấp chuyên môn liên quan

12 ngày nghỉ phép trên năm

Company trip trong và ngoài nước; tham gia team building hằng năm.

Quà cho những dịp lễ đặc biệt như Tết, Trung Thu...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cathay Insurance Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin