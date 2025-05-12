Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 29 Hàng Khoai, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

– Xây dựng content phù hợp với hình ảnh của Tổng Giám đốc;
– Chụp ảnh, quay video và edit video, thành thạo các apps chỉnh sửa video, hình ảnh đẹp bằng điện thoại;
– Quản lý trang facebook cá nhân và xây kênh trên các nền tảng Instagram, tik tok,...
– Cùng lên plan ý tưởng về content chụp, quay tiktok, reels insta cho các kênh Youtube, Tiktok, Facebook của TGĐ;
– Nghiên cứu, sáng tạo và đề xuất các ý tưởng quay dựng clip theo trend phù hợp
– Follow theo lịch làm việc của Tổng Giám đốc;
– Thực hiện các báo cáo công việc theo yêu cầu từ Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên
Dưới 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Độ tuổi: Nữ độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi
Kỹ năng:
Đam mê chụp ảnh, quay video, xây kênh trên các nền tảng
Có gu thẩm mỹ tốt, có năng khiếu nghệ thuật là một lợi thế
Làm việc lâu dài, làm fulltime & đi theo CEO khi đi công tác,...
Phẩm chất cá nhân:
Trung thực, nhanh nhẹn, linh hoạt;
Chủ động, trách nhiệm trong công việc;
Cẩn thận, tỉ mỉ, trau chuốt;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ phúc lợi:
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
Thưởng tháng lương 13, đánh giá xem xét điều chỉnh lương hàng năm,
Tham gia các hoạt động do công ty tổ chức: Du lịch, Team Building, Fashion show,...;
Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước;
Các hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 254 Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

