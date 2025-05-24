Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THANH GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THANH GIANG
Ngày đăng tuyển: 24/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THANH GIANG

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THANH GIANG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 30/46 Hưng Thịnh, X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phiên dịch, biên dịch tài liệu, hồ sơ hỗ trợ Tổng Giám đốc
- Giúp việc cho Tổng Giám đốc trong các quan hệ đối nội và đối ngoại khi cần thiết
- Trợ lý cho Tổng Giám đốc, chăm sóc các khách hàng của Tổng Giám đốc
- Hỗ trợ Tổng Giám đốc trao đổi, đàm phán với nghiệp đoàn, đối tác Nhật Bản
- Quản lý và hỗ trợ cộng tác viên tuyển sinh
- Một số công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ tiếng Nhật N1 (nghe nói tốt)
- Có kinh nghiệm 1-2 năm làm Phát triển thị trường Nhật Bản và Hồ sơ Xuất khẩu lao động
- Tốt nghiệp chuyên ngành Ngoai ngữ tiếng Nhật (Đại học Ngoại Thương, Đại học Hà Nội, Đại học Quốc Gia, Đại học Thăng Long, ...) hoặc ứng viên đã từng sinh sống, làm việc tại Nhật Bản
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, nhiệt tình, thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THANH GIANG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận theo năng lực (từ 15 triệu trở lên) + thưởng thành tích Phát triển thị trường hoặc thưởng hồ sơ
- Thưởng các dịp lễ tết, thưởng năm, thưởng tháng lương 13 theo kết quả kinh doanh …
- Chế độ du lịch hàng năm theo kết quả kinh doanh
- Chế độ Bảo hiểm, phép năm, chế độ lương tăng ca hấp dẫn theo luật lao động
- Cơ hội làm việc, giao lưu học hỏi với giáo viên, khách hàng người Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước tiếng Anh….
- Cơ hội công tác, học tập tại Nhật, Hàn,…
- Môi trường làm việc năng động, luôn tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát huy năng lực
- Cơ sở vật chất cực đẹp, view cực chất, tràn đầy không gian xanh mát
- Thời gian làm việc: 8h sáng – 17h chiều (nghỉ trưa 1 tiếng), từ thứ Hai đến thứ Sáu & 2 ngày thứ Bảy/ tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THANH GIANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THANH GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THANH GIANG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 181 Yên Lạc, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

