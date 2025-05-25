Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP
Ngày đăng tuyển: 25/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2025
Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 29 Hàng Khoai, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

-Hỗ trợ xây dựng hình ảnh cá nhân CEO bằng các công cụ AI về nội dung, hình ảnh, video.
-Tập trung vào hình ảnh thương hiệu cá nhân CEO, ứng dụng công nghệ AI vào hình ảnh/video.
-Tập trung sản xuất nội dung (ảnh, video, clip) cho CEO, dùng AI để tối ưu hóa hiệu suất và sáng tạo.
-Hỗ trợ sáng tạo nội dung số bằng AI cho thương hiệu Jang Hana (thời trang) và JH Diamond (trang sức):
-Dựng hình lookbook, video catwalk, mẫu thử AI, visual concept cho BST
-Tạo hình sản phẩm ảo (AI mockup), ảo hóa nhân vật mặc đồ thương hiệu.
-Hỗ trợ dựng video story-telling kết hợp thời trang, trang sức và lifestyle bằng công cụ AI (Runway, ElevenLabs, Pika, Midjourney…).

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ 1 phần hoặc toàn bộ học phí các khóa học AI chuyên sâu nếu ứng viên cam kết làm việc lâu dài.
Có mentor là CEO đồng hành định hướng
ĐƯỢC THAM GIA HỌC TẬP CÙNG CEO VỚI NHỮNG KHOÁ HỌC AI.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
Thưởng tháng lương 13, đánh giá xem xét điều chỉnh lương hàng năm,
Tham gia các hoạt động do công ty tổ chức: Du lịch, Team Building, Fashion show,…;
Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước;
Các hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 254 Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

