Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ MAY MẶC TÙNG ANH làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ MAY MẶC TÙNG ANH
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ MAY MẶC TÙNG ANH

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ MAY MẶC TÙNG ANH

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Cụm công nghiệp Thái Thắng, Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Hoằng Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Theo dõi và quản lý hệ thống chấm công của toàn bộ nhân viên trong công ty.
Kiểm tra và xác nhận giờ làm việc của nhân viên, đảm bảo thông tin về giờ ra vào chính xác.
Xử lý các yêu cầu về việc điều chỉnh chấm công (ví dụ: xin phép nghỉ, tăng ca, làm việc từ xa, v.v.).
Đảm bảo chấm công và tính toán lương được thực hiện chính xác và kịp thời.
Cung cấp báo cáo chấm công định kỳ cho bộ phận kế toán và các bộ phận liên quan.
Hỗ trợ trưởng phòng trong việc lập và theo dõi các chứng từ thanh toán, vật tư và các chi phí liên quan đến phòng hành chính nhân sự.
Chuẩn bị các giấy tờ đặt mua và thanh toán cho các dịch vụ, vật tư cần thiết cho phòng ban.
Kiểm tra và đối chiếu các hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc mua sắm hoặc chi phí cho phòng hành chính nhân sự.
Phối hợp với bộ phận kế toán để đảm bảo thanh toán các chi phí đúng hạn.
Dịch các tài liệu nội bộ, văn bản, báo cáo từ tiếng Việt sang tiếng Trung (hoặc ngược lại) khi có yêu cầu.
Hỗ trợ dịch các tài liệu phục vụ công tác họp, đào tạo hoặc các hoạt động khác của phòng ban.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học.
Ngoại ngữ: Tiếng trung thành thạo 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Kỹ năng lập báo cáo, quản lý, sắp xếp tài liệu.
Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ MAY MẶC TÙNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.
Cơ hội được đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp.
Đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Phụ cấp cho nhân viên sử dụng ngoại ngữ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ MAY MẶC TÙNG ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ MAY MẶC TÙNG ANH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ MAY MẶC TÙNG ANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thửa đất số 660, tờ bản đồ số 37, Thôn Gia Hòa, Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

