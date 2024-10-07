Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Số 106 phố Trung Sơn, Thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hoá

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Chủ tịch Hội đồng quản trị trong việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty. Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, thông tin cho các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Ghi biên bản cuộc họp, lưu trữ và quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan. Thực hiện các công việc hành chính, văn thư, giấy tờ theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hỗ trợ Chủ tịch Hội đồng quản trị trong việc liên lạc, trao đổi với các đối tác, khách hàng, cơ quan ban ngành. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Hỗ trợ Chủ tịch Hội đồng quản trị trong việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty.
Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, thông tin cho các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
Ghi biên bản cuộc họp, lưu trữ và quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan.
Thực hiện các công việc hành chính, văn thư, giấy tờ theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Hỗ trợ Chủ tịch Hội đồng quản trị trong việc liên lạc, trao đổi với các đối tác, khách hàng, cơ quan ban ngành.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Luật, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững các kỹ năng văn phòng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý thông tin. Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao. Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao. Ưu tiên ứng viên có ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Luật, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan.
Nắm vững các kỹ năng văn phòng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý thông tin.
Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao.
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên có ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Cơ hội thăng tiến cao.
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thôn 5, Xã Hoằng Ngọc, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

