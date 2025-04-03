Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH WHITE BEAMANCE làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH WHITE BEAMANCE
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH WHITE BEAMANCE

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: 63 Trần Quang Khải, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Hỗ trợ lịch trình: Sắp xếp lịch họp, cuộc hẹn, chuyến công tác
Quản lý thông tin: Nhận và trả lời email, cuộc gọi, thư từ thay mặt tổng giám đốc.
Chuẩn bị tài liệu: Soạn thảo báo cáo, tài liệu trình bày, thư mời cho các cuộc họp.
Tổ chức sự kiện: Sắp xếp các cuộc họp, hội nghị, sự kiện quan trọng của công ty.
Đại diện tổng giám đốc: Tham gia các cuộc họp thay mặt tổng giám đốc khi được uỷ quyền.
Giải quyết vấn đề: Xử lý các vấn đề phát sinh, đưa ra các giải pháp hiệu quả.
Nghiên cứu thông tin: Thu thập và phân tích thông tin liên quan đến công việc của tổng giám đốc.
Đảm bảo thông tin liên lạc: Duy trì liên lạc hiệu quả giữa tổng giám đốc và các bộ phận khác trong công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, Quan hệ đối ngoại , Luật ...
Có kinh nghiệm từ 3-5 năm.
Thông thạo Tiếng Anh hoặc tiếng Trung
Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp tốt cả bằng văn bản và trực tiếp.
Kỹ năng tổ chức: Khả năng quản lý thời gian, công việc và ưu tiên công việc hiệu quả.
Kỹ năng giải quyết vấn đề: Khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác.
Kỹ năng làm việc độc lập: Khả năng làm việc độc lập và chủ động.
Kỹ năng làm việc nhóm: Khả năng làm việc hiệu quả trong nhóm.
Kỹ năng bảo mật thông tin công việc

Tại CÔNG TY TNHH WHITE BEAMANCE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000 - 20.000.000 đ (hoặc thỏa thuận theo năng lực)
Phép năm, tham gia BHXH theo quy định
Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ 2 đến thứ 7
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, đồng nghiệp thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WHITE BEAMANCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH WHITE BEAMANCE

CÔNG TY TNHH WHITE BEAMANCE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 63 Trần Quang Khải, P.Thành Công, TP.Buôn Ma Thuột, ĐắkLắk

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

