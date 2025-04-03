Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH WHITE BEAMANCE làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: 63 Trần Quang Khải, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Hỗ trợ lịch trình: Sắp xếp lịch họp, cuộc hẹn, chuyến công tác

Quản lý thông tin: Nhận và trả lời email, cuộc gọi, thư từ thay mặt tổng giám đốc.

Chuẩn bị tài liệu: Soạn thảo báo cáo, tài liệu trình bày, thư mời cho các cuộc họp.

Tổ chức sự kiện: Sắp xếp các cuộc họp, hội nghị, sự kiện quan trọng của công ty.

Đại diện tổng giám đốc: Tham gia các cuộc họp thay mặt tổng giám đốc khi được uỷ quyền.

Giải quyết vấn đề: Xử lý các vấn đề phát sinh, đưa ra các giải pháp hiệu quả.

Nghiên cứu thông tin: Thu thập và phân tích thông tin liên quan đến công việc của tổng giám đốc.

Đảm bảo thông tin liên lạc: Duy trì liên lạc hiệu quả giữa tổng giám đốc và các bộ phận khác trong công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, Quan hệ đối ngoại , Luật ...

Có kinh nghiệm từ 3-5 năm.

Thông thạo Tiếng Anh hoặc tiếng Trung

Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp tốt cả bằng văn bản và trực tiếp.

Kỹ năng tổ chức: Khả năng quản lý thời gian, công việc và ưu tiên công việc hiệu quả.

Kỹ năng giải quyết vấn đề: Khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác.

Kỹ năng làm việc độc lập: Khả năng làm việc độc lập và chủ động.

Kỹ năng làm việc nhóm: Khả năng làm việc hiệu quả trong nhóm.

Kỹ năng bảo mật thông tin công việc

Tại CÔNG TY TNHH WHITE BEAMANCE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000 - 20.000.000 đ (hoặc thỏa thuận theo năng lực)

Phép năm, tham gia BHXH theo quy định

Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ 2 đến thứ 7

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, đồng nghiệp thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WHITE BEAMANCE

