Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH NEXT CHAIN TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH NEXT CHAIN TECH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Trung tâm triển lãm và hội nghị Sài Gòn (SECC)
- 799 Đ. Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Đại diện cho công ty tại gian hàng triển lãm và tiến hành các cuộc họp kinh doanh ban đầu
Giới thiệu công ty và các dịch vụ/sản phẩm cốt lõi của chúng tôi theo cách tích cực và thân thiện
Thu thập thông tin chính về các công ty đến thăm và trọng tâm kinh doanh của họ
Viết tóm tắt cuộc họp ngắn và chia sẻ với nhóm nội bộ
Hỗ trợ giao tiếp giữa nhân viên địa phương và đại diện công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ với thái độ lịch sự và chuyên nghiệp
Có thể giao tiếp bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh để trò chuyện ở cấp độ kinh doanh
Có thể tóm tắt các cuộc họp bằng văn bản (ưu tiên tiếng Anh)
[Ưu tiên] Có hiểu biết về ngành trò chơi hoặc CNTT/phần mềm
[Ưu tiên] Có kinh nghiệm trước đây trong các sự kiện kinh doanh, triển lãm hoặc các cuộc họp B2B
Tại CÔNG TY TNHH NEXT CHAIN TECH Thì Được Hưởng Những Gì
Loại hình tuyển dụng: Hợp đồng ngắn hạn/Làm việc tự do
Địa điểm: Trung tâm triển lãm và hội nghị Sài Gòn (SECC) - 799 Đ. Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
Thời gian: 24/5/2025 đến 25/5/2025
Mức lương: Theo ngày hoặc theo sự kiện (có thể thương lượng tùy theo kinh nghiệm và khả năng ngôn ngữ)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEXT CHAIN TECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
