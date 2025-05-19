Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH NEXT CHAIN TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trung tâm triển lãm và hội nghị Sài Gòn (SECC) - 799 Đ. Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Đại diện cho công ty tại gian hàng triển lãm và tiến hành các cuộc họp kinh doanh ban đầu

Giới thiệu công ty và các dịch vụ/sản phẩm cốt lõi của chúng tôi theo cách tích cực và thân thiện

Thu thập thông tin chính về các công ty đến thăm và trọng tâm kinh doanh của họ

Viết tóm tắt cuộc họp ngắn và chia sẻ với nhóm nội bộ

Hỗ trợ giao tiếp giữa nhân viên địa phương và đại diện công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ với thái độ lịch sự và chuyên nghiệp

Có thể giao tiếp bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh để trò chuyện ở cấp độ kinh doanh

Có thể tóm tắt các cuộc họp bằng văn bản (ưu tiên tiếng Anh)

[Ưu tiên] Có hiểu biết về ngành trò chơi hoặc CNTT/phần mềm

[Ưu tiên] Có kinh nghiệm trước đây trong các sự kiện kinh doanh, triển lãm hoặc các cuộc họp B2B

Tại CÔNG TY TNHH NEXT CHAIN TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Loại hình tuyển dụng: Hợp đồng ngắn hạn/Làm việc tự do

Địa điểm: Trung tâm triển lãm và hội nghị Sài Gòn (SECC) - 799 Đ. Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Thời gian: 24/5/2025 đến 25/5/2025

Mức lương: Theo ngày hoặc theo sự kiện (có thể thương lượng tùy theo kinh nghiệm và khả năng ngôn ngữ)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEXT CHAIN TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin