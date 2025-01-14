Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG CÔNG NGHỆ TOÀN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG CÔNG NGHỆ TOÀN THÀNH
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG CÔNG NGHỆ TOÀN THÀNH

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 87B Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Phiên dịch hội nghị:
Thực hiện phiên dịch tiếng Việt - tiếng Trung trong các cuộc họp của công ty, đảm bảo thông tin được truyền đạt mạch lạc và chính xác, giúp các bên hiểu rõ nội dung trao đổi.
Ghi biên bản họp:
Ghi chép đầy đủ các nội dung chính của cuộc họp, bao gồm các ý chính trong thảo luận, quyết định và kế hoạch sẽ tiến hành sau cuộc họp.
Dịch tài liệu:
Dịch chính xác các tài liệu quan trọng giữa tiếng Việt và tiếng Trung, bao gồm thông tin công việc, tài liệu hàng ngày, hợp đồng và các loại giấy tờ liên quan khác.
Hỗ trợ họp với khách hàng và đối tác:
Tham gia các buổi họp và đàm phán cùng khách hàng, đối tác, đồng hành với ban lãnh đạo để đảm bảo thông tin được truyền đạt đầy đủ và chính xác.
Hợp tác nhóm:
Phối hợp với các thành viên trong nhóm, đảm bảo nhiệm vụ được giao hoàn thành hiệu quả và đúng thời hạn.
Các công việc hành chính khác:
Thực hiện các công việc hành chính khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các ứng viên học chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và các ngành liên quan khác.
- Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết), có chứng chỉ HSK 5 trở lên là một lợi thế.
- Kỹ năng phiên dịch, biên dịch tốt
- Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng Office.
- Ưu tiên ứng viên có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên.
- Có khả năng học hỏi và thích ứng tốt, làm việc tận tâm và tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao, có đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng làm việc nhóm tốt.
- Có khả năng giao tiếp tốt, linh hoạt, nhanh nhẹn.
- Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng đi công tác khi cần thiết.

Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG CÔNG NGHỆ TOÀN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thưởng và phúc lợi cạnh tranh, từ 15.000.000 - 30.000.000/tháng, thỏa thuận trực tiếp theo năng lực và kinh nghiệm.
Được tham gia BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định pháp luật.
Các chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước Việt Nam.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện, có cơ hội thăng tiến rộng mở trong tương lai

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG CÔNG NGHỆ TOÀN THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG CÔNG NGHỆ TOÀN THÀNH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 87B Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM

