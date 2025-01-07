Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43/15 - 43/17 Đường số 38, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức (Quận 2), Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

• Theo dõi, giám sát và đôn đốc các phòng ban thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu được giao

• Hỗ trợ/Phối hợp các phòng ban thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu được giao

• Nắm vững tình hình hoạt động của các phòng ban để báo cáo hiện trạng/kết quả cho CEO

• Nắm bắt tình hình thị trường lĩnh vực hoạt động của công ty, nội bộ công ty để tham mưu cho CEO

• Thay mặt CEO giải quyết công việc điều hành khi được ủy quyền

• Đóng góp giá trị cá nhân vào mục tiêu chung của công ty

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Chỉ tuyển các năm sinh 90, 91, 92, 93

• Tư duy nhạy bén, chịu được áp lực

• Mạnh về số liệu, tư duy phản biện

• Tinh thần trách nhiệm cao, hướng kết quả

• Kỹ năng giao tiếp tốt, tính cách hướng ngoại

• Có hoài bão và tham vọng

• Có kinh nghiệm ở vị trí tương tự ít nhất 2 năm trở lên, hoặc vị trí ít nhất cấp trưởng phòng từ 2 năm trở lên

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Nhân sự có thâm niên từ 2 năm trở lên, được tham giao bảo hiểm cộng thêm

- Được khám sức khỏe 1 năm 1 lần

- Được đi du lịch 1 năm 1 đến 2 lần (tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh)

- Được thưởng lễ tết, sinh nhật

- Được tặng quà trung thu, quà sinh nhật

- Mỗi tháng 1 lần được tham gia hoạt động happy hour của công ty

- Thời gian làm việc từ 8h30-17h30 (t2-t6), t7 được wfh (tùy bộ phận)

- Được tham gia các CLB rèn luyện sức khỏe: chạy bộ, cầu lông, đá banh...

- Được mua hàng của công ty với giá chiết khấu lên đến 60%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin