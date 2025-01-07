Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
- Hồ Chí Minh: 43/15
- 43/17 Đường số 38, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức (Quận 2), Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
• Theo dõi, giám sát và đôn đốc các phòng ban thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu được giao
• Hỗ trợ/Phối hợp các phòng ban thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu được giao
• Nắm vững tình hình hoạt động của các phòng ban để báo cáo hiện trạng/kết quả cho CEO
• Nắm bắt tình hình thị trường lĩnh vực hoạt động của công ty, nội bộ công ty để tham mưu cho CEO
• Thay mặt CEO giải quyết công việc điều hành khi được ủy quyền
• Đóng góp giá trị cá nhân vào mục tiêu chung của công ty
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tư duy nhạy bén, chịu được áp lực
• Mạnh về số liệu, tư duy phản biện
• Tinh thần trách nhiệm cao, hướng kết quả
• Kỹ năng giao tiếp tốt, tính cách hướng ngoại
• Có hoài bão và tham vọng
• Có kinh nghiệm ở vị trí tương tự ít nhất 2 năm trở lên, hoặc vị trí ít nhất cấp trưởng phòng từ 2 năm trở lên
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 Thì Được Hưởng Những Gì
- Nhân sự có thâm niên từ 2 năm trở lên, được tham giao bảo hiểm cộng thêm
- Được khám sức khỏe 1 năm 1 lần
- Được đi du lịch 1 năm 1 đến 2 lần (tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh)
- Được thưởng lễ tết, sinh nhật
- Được tặng quà trung thu, quà sinh nhật
- Mỗi tháng 1 lần được tham gia hoạt động happy hour của công ty
- Thời gian làm việc từ 8h30-17h30 (t2-t6), t7 được wfh (tùy bộ phận)
- Được tham gia các CLB rèn luyện sức khỏe: chạy bộ, cầu lông, đá banh...
- Được mua hàng của công ty với giá chiết khấu lên đến 60%
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
