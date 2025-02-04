Tuyển Trợ lý Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ XNK HPT Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 đường 52, KĐT Vạn Phúc, P.Hiệp Bình Phước, Tp.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Tư vấn, Demo khách hàng các sản phẩm công ty giao;

Chủ động lên kế hoạch triển khai các công việc hoặc mục tiêu được giao;

Giữ mối quan hệ mật thiết với khách hàng bằng cách thường xuyên thăm hỏi, nhanh chóng phản hồi những yêu cầu của khách hàng;

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các khối ngành điện tử, tự động hoá, CNTT các Trường như Bách khoa, SPKT, Tự Nhiên, Hutech... không cần kinh nghiệm, yêu thích công việc kinh doanh bán hàng

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt, nghe gọi điện thoại tốt.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, trung thực là một ưu thế.

Kiên trì và có định hướng nghề nghiệp rõ ràng.

Năng động, nhiệt tình, chịu khó, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng tự học, chịu khó trao dồi kỹ năng tư vấn và kiến thức về sản phẩm.

Tại Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ XNK HPT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động;

Được đào tạo, có cơ hội nâng cao kiến thức về sản phẩm và kỹ năng nghề nghiệp;

Cơ hội tiếp nhận các vị trí Quản lý từ trưởng nhóm trở lên;

Được hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của công ty;

Được đóng BHXH ngay sau khi kí HĐLĐ chính thức;

Thưởng các dịp lễ tết, du lịch trong và ngoài ngước;

Được công ty cung cấp trang thiết bị và các công cụ làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ XNK HPT Việt Nam

