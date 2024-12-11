Tuyển Trợ lý HỘ KINH DOANH MARIE JAPAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

HỘ KINH DOANH MARIE JAPAN
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
HỘ KINH DOANH MARIE JAPAN

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại HỘ KINH DOANH MARIE JAPAN

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đường số 7, Phường 7, Gò vấp, TPHCM., Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Sắp xếp và quản lý lịch trình công việc, cuộc họp, sự kiện của cấp trên. Theo dõi và nhắc nhở về các sự kiện quan trọng.
Thư ký cuộc họp, tham gia cuộc họp ghi chép các công việc của lãnh đạo. Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu thuyết trình theo yêu cầu.
Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu và tổng hợp gửi lên lãnh đạo,
Đốc thúc, nhắc nhở các phòng ban thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo. Phối hợp với các bộ phận khác hoàn thành các công việc
Xử lý thông tin một cách thận trọng và luôn duy trì tính bảo mật.
Liên hệ và làm việc với các đối tác, khách hàng theo yêu cầu của lãnh đạo.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.
Yêu cầu tối thiểu 2 năm kinh nghiệm
Nữ. từ 25-30 tuổi
Thành thạo tin học, kỹ năng văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý thời gian hiệu quả.
Nhạy bén trong xử lý tình huống, năng động, tiếp thu nhanh, linh hoạt khi xử lý vấn đề, có khả năng giao tiếp và diễn đạt tốt
Tinh thần trách nhiệm cao, bảo mật thông tin, chịu được áp lực công việc.
Năng động, nhanh nhẹn, tiếp thu tốt, sẵn sàng hỗ trợ công việc ngoài giờ khi cần.

Tại HỘ KINH DOANH MARIE JAPAN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh 10.000.000 - 14.000.000.
Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, có cơ hội thăng tiến và ổn định.
Được cọ xát và đào tạo các kỹ năng thực tế
Làm việc trong môi trường năng động, nhiều người trẻ, tư duy cải tiến không ngừng.
Công việc giúp bạn dễ dàng phát triển khả năng của bản thân: tư duy chủ động, tối ưu hiệu suất công việc và có trách nhiệm.
Luơng Tháng 13, thưởng Tết.
Thời gian làm việc:
Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 17:30 (nghỉ trưa 12h - 13h30). Thứ Bảy làm việc cách tuần.
Địa điểm làm việc: Quận Gò Vấp, TPHCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH MARIE JAPAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH MARIE JAPAN

HỘ KINH DOANH MARIE JAPAN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 240/40 Tô Ngọc Vân, Tổ 7, Khu phố 5, Thạnh Xuân, Q.12

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

