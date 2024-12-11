Tuyển Trợ lý HỘ KINH DOANH MARIE JAPAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường số 7, Phường 7, Gò vấp, TPHCM., Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Sắp xếp và quản lý lịch trình công việc, cuộc họp, sự kiện của cấp trên. Theo dõi và nhắc nhở về các sự kiện quan trọng.

Thư ký cuộc họp, tham gia cuộc họp ghi chép các công việc của lãnh đạo. Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu thuyết trình theo yêu cầu.

Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu và tổng hợp gửi lên lãnh đạo,

Đốc thúc, nhắc nhở các phòng ban thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo. Phối hợp với các bộ phận khác hoàn thành các công việc

Xử lý thông tin một cách thận trọng và luôn duy trì tính bảo mật.

Liên hệ và làm việc với các đối tác, khách hàng theo yêu cầu của lãnh đạo.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Yêu cầu tối thiểu 2 năm kinh nghiệm

Nữ. từ 25-30 tuổi

Thành thạo tin học, kỹ năng văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý thời gian hiệu quả.

Nhạy bén trong xử lý tình huống, năng động, tiếp thu nhanh, linh hoạt khi xử lý vấn đề, có khả năng giao tiếp và diễn đạt tốt

Tinh thần trách nhiệm cao, bảo mật thông tin, chịu được áp lực công việc.

Năng động, nhanh nhẹn, tiếp thu tốt, sẵn sàng hỗ trợ công việc ngoài giờ khi cần.

Tại HỘ KINH DOANH MARIE JAPAN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh 10.000.000 - 14.000.000.

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, có cơ hội thăng tiến và ổn định.

Được cọ xát và đào tạo các kỹ năng thực tế

Làm việc trong môi trường năng động, nhiều người trẻ, tư duy cải tiến không ngừng.

Công việc giúp bạn dễ dàng phát triển khả năng của bản thân: tư duy chủ động, tối ưu hiệu suất công việc và có trách nhiệm.

Luơng Tháng 13, thưởng Tết.

Thời gian làm việc:

Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 17:30 (nghỉ trưa 12h - 13h30). Thứ Bảy làm việc cách tuần.

Địa điểm làm việc: Quận Gò Vấp, TPHCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH MARIE JAPAN

