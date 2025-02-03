Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI

Trợ lý

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 19 Đ. Đống Đa, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Trợ lý Điều hành đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Giám đốc Điều hành quản lý và điều phối hoạt động của tất cả các phòng ban trong doanh nghiệp. Vị trí này tập trung vào giám sát việc thực thi quy trình, cải tiến vận hành và đảm bảo hiệu suất hoạt động của toàn bộ hệ thống.
Nhiệm vụ chính
1. Hỗ trợ CEO trong quản lý vận hành toàn bộ công ty
Trực tiếp làm việc với tất cả các phòng ban như Vận hành, Nhân sự, Marketing, Booking, Chăm sóc khách hàng, Mua hàng,... để giám sát và đảm bảo hoạt động diễn ra đúng kế hoạch.
Kiểm tra, đánh giá hiệu suất của từng bộ phận và đề xuất các giải pháp cải tiến để tối ưu hiệu quả.
Thay mặt Giám đốc Điều hành xử lý các vấn đề phát sinh trong nội bộ công ty.
2. Xây dựng và cải tiến quy trình làm việc giữa các phòng ban
Thiết lập và cập nhật quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) để đảm bảo sự đồng nhất và tối ưu hóa hiệu suất giữa các bộ phận.
Cải tiến toàn bộ quy trình quản lý doanh nghiệp, bao gồm vận hành cửa hàng/chi nhánh, tuyển dụng & đào tạo nhân sự, quản lý hàng hóa, chăm sóc khách hàng và phối hợp giữa các bộ phận.
Đảm bảo các phòng ban thực hiện đúng quy trình và tuân thủ các tiêu chuẩn của công ty.
3. Giám sát và đánh giá việc tuân thủ quy trình
Kiểm tra định kỳ việc thực hiện quy trình tại tất cả các bộ phận trong công ty.
Báo cáo với CEO về các vấn đề phát sinh và đề xuất hướng khắc phục.
Đảm bảo đồng bộ hệ thống quản lý giữa các chi nhánh, phòng ban để vận hành trơn tru.
4. Hỗ trợ triển khai và giám sát các dự án phát triển
Điều phối các dự án mở rộng hệ thống như mở chi nhánh mới, nâng cấp mô hình kinh doanh, tối ưu chi phí.
Quản lý tiến độ thực hiện các kế hoạch chiến lược, đảm bảo các bộ phận triển khai đúng cam kết.
Làm việc với đối tác, nhà cung cấp, khách hàng quan trọng và hỗ trợ CEO trong các quyết định quan trọng.
5. Đánh giá hiệu suất và tối ưu hóa hoạt động công ty
Theo dõi các chỉ số KPIs của từng phòng ban và đề xuất phương án cải thiện.
Tổng hợp báo cáo hàng tuần/tháng về hiệu suất làm việc, tài chính, vận hành để giúp CEO có cái nhìn tổng quan.
Đề xuất các công cụ, công nghệ quản lý giúp nâng cao hiệu quả làm việc.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn & kinh nghiệm:
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Quản lý Vận hành, Tài chính, Nhân sự hoặc lĩnh vực liên quan.
Có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Trợ lý Điều hành, Quản lý Vận hành hoặc vị trí tương đương trong lĩnh vực F&B.
Kinh nghiệm làm việc với Ban lãnh đạo, CEO hoặc điều hành chuỗi F&B là lợi thế lớn.
Kỹ năng chuyên môn:
Quản lý vận hành doanh nghiệp: Hiểu về cơ cấu tổ chức, quản lý hiệu suất và cải tiến quy trình.
Quản lý vận hành doanh nghiệp:
Phân tích và báo cáo: Biết cách đọc hiểu số liệu, báo cáo để đưa ra đề xuất chiến lược.
Phân tích và báo cáo:
Giao tiếp và đàm phán xuất sắc: Có khả năng làm việc với đối tác, nhà cung cấp, chủ mặt bằng và đội ngũ nhân sự.
Giao tiếp và đàm phán xuất sắc:
Thành thạo công nghệ và phần mềm quản lý: ERP, CRM, POS (Ocha, KiotViet, iPOS), Google Sheets, Excel, Trello, Asana, Notion,...
Thành thạo công nghệ và phần mềm quản lý:
Linh hoạt và xử lý tình huống nhanh chóng: Có khả năng giải quyết vấn đề mà không cần chỉ đạo trực tiếp từ CEO.
Linh hoạt và xử lý tình huống nhanh chóng:
Ưu tiên (Lợi thế cạnh tranh nếu có):
Thành thạo tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác là một lợi thế lớn.
Đã từng làm việc trong chuỗi F&B, thương hiệu nhượng quyền, nhà hàng cao cấp.
Có kinh nghiệm thiết lập, vận hành hoặc cải tiến hệ thống quản lý doanh nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.
Mức lương:
Tổng thu nhập từ 30 - 40 triệu
Chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng hiệu suất, lương tháng 13.
Chế độ phúc lợi:
Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, sáng tạo, năng động.
Môi trường làm việc:
Thời gian làm việc linh hoạt: Thích ứng theo lịch trình của Giám đốc Điều hành, có thể làm việc từ xa khi cần thiết.
Thời gian làm việc linh hoạt:
Cơ hội công tác: Được tham gia vào các chuyến đi công tác trong và ngoài nước cùng CEO.
Cơ hội công tác:
Đào tạo nâng cao: Được tham gia các khóa học quản lý và phát triển kỹ năng chuyên sâu theo yêu cầu công việc.
Đào tạo nâng cao:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 672-674 Đường Điện Biên Phủ, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-thu-nhap-30-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job282124
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Tuyển Trợ lý TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH VICT GARMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Thái Sơn S.P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 7.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Tuyển Trợ lý TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam
Tuyển Trợ lý Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT
Hạn nộp: 08/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Tuyển Kiến trúc sư Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 17/09/2025
Khánh Hòa Còn 3 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Tuyển Trợ lý TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH VICT GARMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Thái Sơn S.P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 7.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Tuyển Trợ lý TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam
Tuyển Trợ lý Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT
Hạn nộp: 08/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH SX-TM-XD KYODO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH SX-TM-XD KYODO
14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH EVER-CLEAR (VIETNAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH EVER-CLEAR (VIETNAM)
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ XNK HPT Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ XNK HPT Việt Nam
6 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý Công ty TNHH Lá Phong Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Lá Phong Quốc Tế
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HAN COSMETICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 10 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HAN COSMETICS
Tới 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÔNG NGHỆ INTERNET ATG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÔNG NGHỆ INTERNET ATG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN VANTAGE LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VANTAGE LOGISTICS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 60 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
25 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trợ lý Ninja Van làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ninja Van
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý Hộ kinh doanh THE YUSON TEA & COFFEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Hộ kinh doanh THE YUSON TEA & COFFEE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý Công Ty Cổ Phần Việt Đức Trí Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Việt Đức Trí Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH MD Consumer Electric Appliance Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 500 USD Công Ty TNHH MD Consumer Electric Appliance Việt Nam
Trên 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH HORIZON CAPITAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HORIZON CAPITAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 35 Triệu CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
13 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Viện Thủy Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Viện Thủy Tiên
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 10,000 - 20,000 USD Tập Đoàn Karofi Holding
10,000 - 20,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN SÀI GÒN
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIGITOP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIGITOP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN CHC VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN CHC VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN DAPDANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DAPDANCE
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý Công Ty Cổ Phần Interimm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Interimm
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý Công ty Cổ phần Đông Tây Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đông Tây Land
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý J-Long Vietnam CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD J-Long Vietnam CO., LTD
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN NAMIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NAMIN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN HUỲNH MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN HUỲNH MAI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm