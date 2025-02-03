Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 Đ. Đống Đa, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Trợ lý Điều hành đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Giám đốc Điều hành quản lý và điều phối hoạt động của tất cả các phòng ban trong doanh nghiệp. Vị trí này tập trung vào giám sát việc thực thi quy trình, cải tiến vận hành và đảm bảo hiệu suất hoạt động của toàn bộ hệ thống.

Nhiệm vụ chính

1. Hỗ trợ CEO trong quản lý vận hành toàn bộ công ty

Trực tiếp làm việc với tất cả các phòng ban như Vận hành, Nhân sự, Marketing, Booking, Chăm sóc khách hàng, Mua hàng,... để giám sát và đảm bảo hoạt động diễn ra đúng kế hoạch.

Kiểm tra, đánh giá hiệu suất của từng bộ phận và đề xuất các giải pháp cải tiến để tối ưu hiệu quả.

Thay mặt Giám đốc Điều hành xử lý các vấn đề phát sinh trong nội bộ công ty.

2. Xây dựng và cải tiến quy trình làm việc giữa các phòng ban

Thiết lập và cập nhật quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) để đảm bảo sự đồng nhất và tối ưu hóa hiệu suất giữa các bộ phận.

Cải tiến toàn bộ quy trình quản lý doanh nghiệp, bao gồm vận hành cửa hàng/chi nhánh, tuyển dụng & đào tạo nhân sự, quản lý hàng hóa, chăm sóc khách hàng và phối hợp giữa các bộ phận.

Đảm bảo các phòng ban thực hiện đúng quy trình và tuân thủ các tiêu chuẩn của công ty.

3. Giám sát và đánh giá việc tuân thủ quy trình

Kiểm tra định kỳ việc thực hiện quy trình tại tất cả các bộ phận trong công ty.

Báo cáo với CEO về các vấn đề phát sinh và đề xuất hướng khắc phục.

Đảm bảo đồng bộ hệ thống quản lý giữa các chi nhánh, phòng ban để vận hành trơn tru.

4. Hỗ trợ triển khai và giám sát các dự án phát triển

Điều phối các dự án mở rộng hệ thống như mở chi nhánh mới, nâng cấp mô hình kinh doanh, tối ưu chi phí.

Quản lý tiến độ thực hiện các kế hoạch chiến lược, đảm bảo các bộ phận triển khai đúng cam kết.

Làm việc với đối tác, nhà cung cấp, khách hàng quan trọng và hỗ trợ CEO trong các quyết định quan trọng.

5. Đánh giá hiệu suất và tối ưu hóa hoạt động công ty

Theo dõi các chỉ số KPIs của từng phòng ban và đề xuất phương án cải thiện.

Tổng hợp báo cáo hàng tuần/tháng về hiệu suất làm việc, tài chính, vận hành để giúp CEO có cái nhìn tổng quan.

Đề xuất các công cụ, công nghệ quản lý giúp nâng cao hiệu quả làm việc.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn & kinh nghiệm:

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Quản lý Vận hành, Tài chính, Nhân sự hoặc lĩnh vực liên quan.

Có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Trợ lý Điều hành, Quản lý Vận hành hoặc vị trí tương đương trong lĩnh vực F&B.

Kinh nghiệm làm việc với Ban lãnh đạo, CEO hoặc điều hành chuỗi F&B là lợi thế lớn.

Kỹ năng chuyên môn:

Quản lý vận hành doanh nghiệp: Hiểu về cơ cấu tổ chức, quản lý hiệu suất và cải tiến quy trình.

Phân tích và báo cáo: Biết cách đọc hiểu số liệu, báo cáo để đưa ra đề xuất chiến lược.

Giao tiếp và đàm phán xuất sắc: Có khả năng làm việc với đối tác, nhà cung cấp, chủ mặt bằng và đội ngũ nhân sự.

Thành thạo công nghệ và phần mềm quản lý: ERP, CRM, POS (Ocha, KiotViet, iPOS), Google Sheets, Excel, Trello, Asana, Notion,...

Linh hoạt và xử lý tình huống nhanh chóng: Có khả năng giải quyết vấn đề mà không cần chỉ đạo trực tiếp từ CEO.

Ưu tiên (Lợi thế cạnh tranh nếu có):

Thành thạo tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác là một lợi thế lớn.

Đã từng làm việc trong chuỗi F&B, thương hiệu nhượng quyền, nhà hàng cao cấp.

Có kinh nghiệm thiết lập, vận hành hoặc cải tiến hệ thống quản lý doanh nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

Tổng thu nhập từ 30 - 40 triệu

Chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng hiệu suất, lương tháng 13.

Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, sáng tạo, năng động.

Thời gian làm việc linh hoạt: Thích ứng theo lịch trình của Giám đốc Điều hành, có thể làm việc từ xa khi cần thiết.

Cơ hội công tác: Được tham gia vào các chuyến đi công tác trong và ngoài nước cùng CEO.

Đào tạo nâng cao: Được tham gia các khóa học quản lý và phát triển kỹ năng chuyên sâu theo yêu cầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.