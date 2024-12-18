Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh - Toàn Quốc, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Từ 7 Triệu

OKR.BUSINESS chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, định hướng nghề nghiệp và đào tạo phát triển tài năng cho môi trường doanh nghiệp. Nguyên tắc cốt lõi của chúng tôi là ứng dụng bộ khung quản lý OKR (Mục tiêu và Kết quả then Chốt) vào các chương trình đào tạo, nhấn mạnh tính thực tiễn, hướng tới kết quả và hiệu quả.

Với phương châm "Thực tiễn - Hiệu quả - Hướng tới Kết quả", OKR.BUSINESS không chỉ trang bị cho các tài năng trẻ những kiến thức chuyên môn thiết yếu mà còn bồi dưỡng các kỹ năng mềm then chốt và nuôi dưỡng tư duy phát triển.

Khi đồng hành cùng OKR.BUSINESS, các bạn sẽ chung tay xây dựng cộng đồng tham gia chương trình IEP Training. IEP là chương trình giúp bạn chuyển kiến thức thành sản phẩm hữu hình, khám phá và phát huy tối đa tiềm năng. Với lộ trình học tập cá nhân hóa, cơ hội trải nghiệm việc làm thực tế và sự hướng dẫn của các chuyên gia, người tham gia sẽ sẵn sàng hành trang cho sự nghiệp của mình. Để xây dựng cộng đồng, bạn cần:

Hỗ trợ phát triển và triển khai các chiến lược marketing phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội thảo, workshop nhằm quảng bá hình ảnh và sản phẩm của công ty.

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hiệu quả hoạt động marketing và sales.

Thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng để tối ưu hóa chiến lược marketing.

Hỗ trợ thực hiện phát triển cộng đồng gồm triển khai các công việc liên quan đến Social Media và tuyển sinh phù hợp với kế hoạch đề ra

Hỗ trợ thực hiện xây dựng các nội dung(content), hình ảnh, video..phù hợp với các quy định của Công ty cho việc phát triển cộng đồng

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho cấp trên.

Bạn cần:

Có tính trung thực, chủ động cao và mong muốn phát triển bản thân.

Có Laptop và phương tiện di chuyển.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Giáo dục hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 0 đến 1 năm trong lĩnh vực Marketing, Sales, đặc biệt là trong ngành giáo dục là một lợi thế.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề.

Nắm bắt nhanh các xu hướng Marketing hiện đại.

Tại CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các buổi đào tạo, nâng cao kỹ năng miễn phí.

Được hướng dẫn và coaching hoàn thiện bản thân.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Các chế độ phúc lợi khác (cần bổ sung thông tin cụ thể).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS

