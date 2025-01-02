Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH ANYTHINGLS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH ANYTHINGLS
Mức lương
Từ 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Từ 6 Triệu
Thực hiện các công việc hành chính văn phòng, hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty.
Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu.
Tiếp nhận và xử lý thông tin, thư từ, điện thoại.
Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp, sự kiện.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên. Công việc cụ thể sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành hành chính văn phòng hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kinh nghiệm từ 0 đến 1 năm ở vị trí tương đương (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường công ty đa ngành).
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Tại CÔNG TY TNHH ANYTHINGLS Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Môi trường làm việc online, năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANYTHINGLS
