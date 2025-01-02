Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH ANYTHINGLS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu

Mức lương Từ 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Từ 6 Triệu

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng, hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty.

Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu.

Tiếp nhận và xử lý thông tin, thư từ, điện thoại.

Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp, sự kiện.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên. Công việc cụ thể sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành hành chính văn phòng hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kinh nghiệm từ 0 đến 1 năm ở vị trí tương đương (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường công ty đa ngành).

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH ANYTHINGLS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Môi trường làm việc online, năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANYTHINGLS

